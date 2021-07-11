اليوم.. جامعة حلوان تعقد دورة تدريبية حول تأثير الموسيقى في الإنتاج العلمي

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر يوليو 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



ومن هذه الدورات التدريبية؛ دورة حول تأثير الموسيقى في الإنتاج العلمي، بدءا من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا، في دار الضيافة بحرم الجامعة بعين حلوان يومي 11 و 12 يوليو 2021، وسط إجراءات احترازية تجاه فيروس كورونا المستجد.



وأشار مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، إلى أنه على المهتمين بالدورات التدريبية من العاملين بالجامعة بمتابعة صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لمعرفة خريطة الدورات الشهرية وطرق الحجز .



ويتم يتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز .