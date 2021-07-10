نشرة أخبار العالم.. توجيه ملكي سعودي بتثبيت سقف أسعار البنزين.. ورئيس تونس يشكر السيسي

نشر موقع صدى البلد الإخباري خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

أمر ملكي.. اعتماد سقف لأسعار البنزين في السعودية

أعلنت اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه في السعودية صدور التوجيه الكريم باعتماد أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م؛ بنزين (أوكتان 91 / 2.18 ريال)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.33 ريال)؛ هي سقف السعر المحلي للبنزين اعتباراً من 10 يوليو 2021م.

سلالات جديدة.. تحذير صادم من الصحة العالمية بشأن وباء كورونا

أكدت سمية سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، أن انتشار وباء كورونا "كوفيد-19" لا يتباطأ، مشيرة إلى احتمال ظهور سلالات جديدة منه، في ظل ارتفاع نسب الإصابات بمتحور "دلتا".

الرئيس التونسي يشكر السيسي على إرسال شحنة مساعدات طبية لمواجهة كورونا

وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إرسال طائرتين تحملان مساعدات طبية إلى تونس لمواجهة وباء كورونا "كوفيد-19".

الرئيس الفلسطيني يبحث مع أردوغان الأوضاع في القدس وقطاع غزة

التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

إقالة وزيرة الخارجية الإسبانية من منصبها

أقال رئيس الوزراء الإسباني “ بيدرو سانشيز”، وزيرة الخارجية، أرانشا جونزاليس لايا من منصبها، وذلك بعد "ضغوط" مارسها المغرب، الذي ظل يرفض أي حوار مع إسبانيا، بعدما اتهم الوزيرة بالتواطؤ في عملية نقل زعيم جبهة البوليساريو سرا للعلاج هناك.

إثيوبيا.. حزب آبي أحمد يفوز بأغلبية ساحقة في الانتخابات البرلمانية

أعلن المجلس الانتخابي في إثيوبيا النتائج النهائية للانتخابات العامة السادسة، حيث حقق حزب الازدهار الحاكم بزعامة رئيس الوزراء آبي أحمد نجاحا بأغلبية ساحقة في الانتخابات البرلمانية.

لبنان.. الحريري يقدم تشكيلة حكومية للرئيس عون في هذا الموعد

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري سيتقدم بتشكيلة حكومية لرئيس لبنان ميشال عون الأسبوع المقبل.

ملك الأردن يتلقى اتصالا من رئيس إسرائيل

تلقى ملك الأردن الملك عبدالله الثاني اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من رئيس إسرائيل الجديد إسحاق هيرتسوج.

طالبان تعزز سيطرتها.. هل يدفع بايدن ثمن الانسحاب من أفغانستان؟

أثار التقدم السريع لحركة طالبان في أراضي أفغانستان، مخاوف دولية من استعادة الحركة المسلحة قوتها وفرض سيطرتها على البلاد ونقل الخطر للمناطق المجاورة، حيث أدى قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بسحب قواته من ذلك البلد إلى تغيرا في موازين القوى.

فرنسا.. قتيل وجريح في حادث طعن بضواحي باريس

قتل شخص وأصيب آخر في حادث طعن بمتجر للهواتف في إقليم "سين إي مارن" في ضواحي باريس، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية.

اعتقال قيادي مغربي في تنظيم داعش بسوريا والعراق

أعلنت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب، تمكنها وبالتنسيق مع المصالح الأمنية الإيطالية المكلفة بقضايا الإرهاب، من توقيف مواطن مغربي كان يشغل مناصب قيادية في المعاقل التقليدية لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق.