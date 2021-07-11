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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اليونيسكو: الدولة افتتحت آفاقا استثنائية للمرأة داخل وخارج مصر

صدى البلد

قالت الدكتورة سالي مبروك، مدير مكتب منظمة اليونيسكو بمصر، إن المرأة المصرية كانت محظوظة للغاية خلال الـ 7 سنوات الأخيرة، فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت سالي مبروك خلال حوارها مع برنامج "مساء دى إم سى"، المذاع عبر "دى إم سى"، أن الدولة فتحت أمام المرأة المصرية آفاقا استثنائية وغير مسبوقة، ليس فى مصر فقط وإنما كافة دول العالم الإسلامى.

وأكدت سالى مبروك مدير مكتب منظمة اليونيسكو بمصر، أن افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، دليل على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مكانة المرأة وتقديره لها.

14 قرارا من منظمة المرأة للتنمية في فعاليات ختام الدورة الثامنة
 

اختتمت فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة التى استضافتها ونظمتها جمهورية مصر العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي حول "المحافظة على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى ظل جائحة كورونا وما بعدها" بإصدار إعلان القاهرة، واعتماد مجموعة من القرارات الهامة كما يلى:


القرار رقم 1/8-م

(مؤتمر الوزاري الثامن للمرأة) بشأن تنمية المرأة الفلسطينية (مقدم من دولة فلسطين)

القرار رقم 2/8-م

بشأن حماية وتمكين المرأة في الدول الأعضاء للتكيف والتعافي أثناء الأوبئة الطارئة والظروف الاستثنائية (مؤتمر الوزاري الثامن للمرأة) (مقدم من المملكة العربية السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت).

القرار رقم 3/8-م

(مؤتمر الوزاري الثامن للمرأة) بشأن استدامة المكتسبات في مجال النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (مقدم من بوركينا فاسو).

القرار رقم 4/8-م

(مؤتمر الوزاري الثامن للمرأة) بشأن وضع السياسة الجنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي (مقدم من بوركينا فاسو)

القرار رقم 5/8-م

(مؤتمر الوزاري الثامن للمرأة) بشأن ادماج منظور المساواة بين الجنسين في استراتيجية وسياسات كوفيد-19 (مقدم من مصر، بنغلاديش، بوركينا فاسو)

القرار رقم 6/8-م

(مؤتمر الوزاري الثامن للمرأة) بشأن اللجنة الاستشارية للمرأة المنبثقة عن المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (مقدم من بوركينا فاسو)

القرار رقم 7/8-م

(مؤتمر الوزاري الثامن للمرأة) بشأن تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة (مصر، الغابون).

القرار رقم 8/8-م

بشأن استثمار الخطاب الديني والاعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة (مقدم من مصر)

القرار رقم 9/8-م

(مؤتمر الوزاري الثامن للمرأة) بشأن تنسيق تعميم منظور المساواة بين الجنسين داخل منظومة التعاون الإسلامي (مقدم مصر)

القرار رقم 10/8-م

(مؤتمر الوزاري الثامن للمرأة) بشأن العمل المشترك لدعم اللاجئات والنازحات (مقدم من تركيا)

القرار رقم 11/8-م

(مؤتمر الوزاري الثامن للمرأة) بشأن تعزيز تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للشابات (مقدم من تركيا)

القرار رقم 12/8-م

(مؤتمر الوزاري الثامن للمرأة) بشأن تعميم الحماية الاجتماعية على النساء والفتيات (مقدم من المغرب)

القرار رقم 13/8 – م

(مؤتمر الوزاري الثامن للمرأة) بشأن جائزة منظمة التعاون الإسلامي لإنجازات النساء (مقدم من تركيا)

القرار رقم 14/8-م

(مؤتمر الوزاري الثامن للمرأة) حول مكان وتاريخ انعقاد الدورة التاسعة للمؤتمر الوزاري حول المرأة.

 

المرأة المصرية آفاق استثنائية المراة منظمة اليونيسكو مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي

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