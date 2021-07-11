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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

منتجة من يحرقن الليل: تجربة الإنتاج مهمة في مسيرتي الفنية

صدى البلد

كشفت جواهر العامري منتجة فيلم من يحرقن الليل، عن أسباب اتجاهها للإنتاج، على الرغم من حبها الشديد للإخراج.

وقالت جواهرالعامري لـ "صدى البلد": "تجربة الإنتاج مهمة بالنسبة لي في مسيرتي الفنية، لتعرفني على الصناعة وقائديها عن قرب، وتزيد من توطيد العلاقات، وايضاً من معرفتي بخطوات الانتاج ستكون أكثر دقة عندما أجربها بنفسي وأمارسها.
 

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وكانت قد كشفت المنتجة جواهر العامري عن الأسباب التي حمستها لإنتاج فيلم من يحرقن الليل الذي حصل على  تنويه خاص من لجنة الحكام في مهرجان بالم سبرينجز السينمائي الدولي.

وقالت "العامري" في تصريحات لـ صدى البلد:" رؤية المخرجة سارة مسفر هي التي حمستني على إنتاج فيلم من يحرقن الليل، حيث تميل لنمط الواقعية الايطالية. وبرأيي ان رؤية فيلم من يحرقن الليل بسيطة مرئيا وهذا سحر جمالها، في المقابل تكون صعبة انتاجياً. لأن صنع كادر يبدو بسيطا للمشاهد يترتب عنه تحديات كثيرة لايصاله بهذا الشكل الواقعي الذي يستطيع أن يصدقه المشاهد.

وحصل فيلم مَن يحرقن الليل للمخرجة سارة مسفر والمنتجة جواهر العامري على تنويه خاص من لجنة الحكام في مهرجان بالم سبرينجز السينمائي الدولي، والذي يعد واحدًا من أهم المهرجانات السينمائية للأفلام القصيرة.

وكان من يحرقن الليل قد شارك مؤخرا في مهرجان الفيلم العربي في تورنتو، وحصل على تنوية خاص من لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة وذلك بعد منافسته في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42، بجانب مشاركته مؤخرًا في احتفالية ليالي السينما السعودية التي أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن استضافتها على مدى يومين في موڤي سينما مول العرب بجدة من 16 إلى 17 يونيو 2021، كما تم عرضه ضمن برنامج يضم أفلامًا سعودية معاصرة بحضور طاقم العمل المخرجة سارة مسفر والمنتجة جواهر العامري.

عن المنتجة

المنتجة جواهر العامري، مخرجة وكاتبة سيناريو سعودية انتجت الفيلم القصير "مَن يحرقن الليل" ، والذي شارك في العديد من المهرجانات السينمائية من أهمها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42 ليحصل على تنويه خاص، يجانب مشاركته في مهرجان الفيلم العربي بتورنتو، ومن أحدث أعمالها كمخرجة فيلم مجالسة الكون، وهو جزء من الفيلم الأنثالوجي الطويل والذي تم إخراجه بدعم من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، كما عملت أيضًا كمديرة إنتاج في الفيلم الطويل "أربعون عامًا وليلة" والذي شارك في مهرجان مالمو للفيلم العربي عام 2021، كما شاركت مرخرًا في إنتاج أولى أعمالها المصرية، وتعمل لأول مرة كمخرجة وكاتبة لفيلمها الطويل عزيزُ هالة الذي تم قبوله في معمل مهرجان البحر الأحمر بالتعاون مع Torino film lab، وتشارك جواهر حاليًا ككاتبة في مسلسل تلفزيوني سعودي لقناة SBC.

مهرجان بالم سبرينجز مهرجان بالم سبرينجز السينمائي من يحرقن الليل سارة مسفر المنتجة جواهر العامري فيلم من يحرقن الليل

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