فضل العشر الأوائل من ذي الحجة 2021 .. ومتى يبدأ صيامها؟

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة 2021 ، هي الأيام التي أقسم الله بلياليها في مطلع سورة الفجر فيقول الله تعالى "وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ" فدل ذلك على عظمها وفضلها".

وعن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة 2021 ثبت أن النبي ـ ﷺ ـ صامها كما ورد من حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله ـ ﷺ ـ صيام يوم عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة. رواه أحمد والنسائي وابن حبان وصححه.



متى يبدأ صيام عشر ذي الحجة 2021

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن اليوم الأحد هو أول أيام شهر ذو الحجة، وأول أيام العشر الأوائل من ذ الحجة، وذلك بناءا على ما أعلنته المملكة العربية السعودية.

وذكرت دار الإفتاء المصرية، أن تتبع في رؤية هلال شهر ذو الحجة ما تعلن عنه المملكة العربية السعودية، وذلك لموافقة الجميع حج بيت الله الحرام والوقوف بعرفة.



فضل عشر ذي الحجة 2021



يَرَى جُمْهُورُ الْمُفَسِّرِينَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الآْيَةِ هِيَ : عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ وَهِيَ أَفْضَل أَيَّامِ السَّنَةِ ؛ لِمَا رَوَى البخاري عن ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال : قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَل الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأْيَّامِ ، يَعْنِي أَيَّـــامَ الْعَشْرِ " قَالُوا : يَا رَسُول اللَّهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيل اللَّهِ ؟ قَــــال : " وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيل اللَّهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ " أخرجه البخاري وَلِمَا رُوِيَ الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال " مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ يَعْدِل صِيَامَ كُل يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ , وَقِيَامُ كُل لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ " أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن غريب.



أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة

1 - الصيام، ويستحب الصيام في العشر الأوائل من ذي الحجة ولا يشترط صيامها كلها ، وصوم يوم عرفة سنة مؤكدة عن الرسول

2 - تخصيص ورد من القرآن الكريم ، يقرأ يوميا في العشر الأوائل من ذي الحجة

3 - تخصيص ورد من الذكر و الاستغفار والصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم

4 - المواظبة على قيام_الليل في العشر الأوائل من ذي الحجة، وصلاة قيام الليل تجوز من بعد العشاء حتى قبل الفجر.

5 - الإكثار من الإنفاق في سبيل الله وإخراج الصدقات

6 - الجلوس للذكر من بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس، يعادل أجر حجة تامة

7 - العزم على الإقلاع عن المعاصي وتجديد التوبة مع الله

8 - يستحب تخصيص وقت في اليوم لقراءة كتاب عن سيرة النبي وموقف من حياته -صلى الله عليه وسلم-

9 - المواظبة على التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح

10 - يجوز للنساء ذوي الأعذار إذا نوت العبادة والعمل الصالح ولم تتمكن منه فيحسب لها الأجر لو منعها العذر أو المرض