عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة 2021 .. ومتى يبدأ صيامها؟

قراءة القرآن
قراءة القرآن

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة 2021 ، هي الأيام التي أقسم الله بلياليها في مطلع سورة الفجر فيقول الله تعالى  "وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ" فدل ذلك على عظمها وفضلها".

وعن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة 2021 ثبت أن النبي ـ ﷺ ـ صامها كما ورد من حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله ـ ﷺ ـ صيام يوم عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة. رواه أحمد والنسائي وابن حبان وصححه.


متى يبدأ صيام عشر ذي الحجة 2021

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن اليوم الأحد هو أول أيام شهر ذو الحجة، وأول أيام العشر الأوائل من ذ الحجة، وذلك بناءا على ما أعلنته المملكة العربية السعودية.

وذكرت دار الإفتاء المصرية، أن تتبع في رؤية هلال شهر ذو الحجة ما تعلن عنه المملكة العربية السعودية، وذلك لموافقة الجميع حج بيت الله الحرام والوقوف بعرفة.


فضل عشر ذي الحجة 2021 


يَرَى جُمْهُورُ الْمُفَسِّرِينَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الآْيَةِ هِيَ : عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ وَهِيَ أَفْضَل أَيَّامِ السَّنَةِ ؛ لِمَا رَوَى البخاري عن ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال : قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَل الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأْيَّامِ ، يَعْنِي أَيَّـــامَ الْعَشْرِ " قَالُوا : يَا رَسُول اللَّهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيل اللَّهِ ؟ قَــــال : "  وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيل اللَّهِ  إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ " أخرجه البخاري  وَلِمَا رُوِيَ الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال  " مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ  يَعْدِل صِيَامَ كُل يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ  , وَقِيَامُ كُل لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ " أخرجه الترمذي  وقال : حديث حسن غريب.
 

أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة

1 - الصيام، ويستحب الصيام في العشر الأوائل من ذي الحجة ولا يشترط صيامها كلها ، وصوم يوم عرفة سنة مؤكدة عن الرسول

2 - تخصيص ورد من القرآن الكريم ، يقرأ يوميا في العشر الأوائل من ذي الحجة

3 - تخصيص ورد من الذكر و الاستغفار والصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم

4 - المواظبة على قيام_الليل في العشر الأوائل من ذي الحجة، وصلاة قيام الليل تجوز من بعد العشاء حتى قبل الفجر.

5 - الإكثار من الإنفاق في سبيل الله وإخراج الصدقات

6 - الجلوس للذكر من بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس، يعادل أجر حجة تامة

7 - العزم على الإقلاع عن المعاصي وتجديد التوبة مع الله

8 - يستحب تخصيص وقت في اليوم لقراءة كتاب عن سيرة النبي وموقف من حياته -صلى الله عليه وسلم-

9 - المواظبة على التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح

10 - يجوز للنساء ذوي الأعذار إذا نوت العبادة والعمل الصالح ولم تتمكن منه فيحسب لها الأجر لو منعها العذر أو المرض

فضل العشر الأوائل الفجر صيام دار الإفتاء فضل عشر ذي الحجة 2021 أعمال العشر الأوائل

ترشيحاتنا

عمليات التعليم تتابع نقل صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة إلى اللجان

أيام العشر من ذي الحجة وليالي أواخر رمضان.. أيهما أفضل؟

سعر الذهب اليوم الأحد 11 يوليو 2021

لا يحترم اتفاقه.. لاعب الزمالك السابق يفتح النار علي الأهلي

لقد عدنا .. ماذا قال ميسي لـ دي ماريا بعد تتويج الأرجنتين بـ كوبا أمريكا؟

استنفار على حدود باكستان بسبب خطر قادم من أفغانستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفستان مكشوف.. زوجة عماد متعب تثير الجدل في أحدث ظهور لها

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

سيد علي يفاجئ وزير التعليم على الهواء:"جمع حليب إيه؟" ورد غير متوقع

يورجن كلوب يطلب التعاقد مع نجم منتخب إيطاليا لتعويض رحيل محمد صلاح

بيان عاجل لوزير التعليم حول ماحدث في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

صافيناز تثير الجدل بعد ظهورها عارية .. تعرف على التفاصيل

الإمارات تمنع دخول مواطني هذه الدول لأراضيها.. تفاصيل

وزير الخارجية: هذا ما ستفعله مصر بشأن أزمة سد النهضة بعد قرار مجلس الأمن.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

امرأة تستيقظ في ذعر.. شاهد ماذا وجدت فوق سريرها

تبييض الأسنان بسلك المواعين.. تحدٍ جديد على TikTok يثير الجدل|صور

زي الأفلام| إعصار ضخم يضرب معظم أجزاء بريطانيا.. صور صادمة

فيديو

من الشاشة إلى العناية.. أزمات صحية تحاصر الفنانين

بعد خلافاتها مع الفنانات.. أزمة جديدة لـ ياسمين عبدالعزيز

أمام مجلس الأمن.. شاب يرفع العلم المصري وسط مظاهرة إثيوبية

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

اﻟﻤﺰﻳﺪ