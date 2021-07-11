العراق يهدد إيران بتحرك دولي للحصول على حقوقه المائية

قال وزير الموارد المائية العراقي، مهدي الحمداني، أمس السبت: إن بلاده سوف تلجأ إلى المؤسسات الدولية للحصول علي حقوق بلاده المائية من إيران.

وقال خلال مؤتمر صحفي: "سنلجأ للمؤسسات الدولية للحصول علي حقوقنا المائية من إيران إذا أصرت الأخيرة على قطع جميع الموارد المائية عن ديالى ورفضها الانصياع لاتفاقيات تقاسم أضرار شح المياه الإقليمية".

وقال "إن الجانب الإيراني لم يبد أي تجاوب معنا ومازال يقطع المياه عن أنهر وجداول سيروان والكارون والكرخة والوند، ما سبب أضرارا جسيمة لسكان ديالى التي تعتمد بشكل مباشر على المياه القادمة من إيران".

وأشار مهدي الحمداني إلى "رفضه الذهاب إلى هكذا حلول (الشكاوى الدولية)، والأمر مرهون بتعاون الجانب الإيراني وفق أسس علاقات حسن الجوار والمصالح المشتركة".

وانتقد الحمداني التعنت الإيراني ورفض إيران لعقد اجتماع كان مقررا في منتصف يونيو الماضي، وأجل بسبب الانتخابات الإيرانية، والوعد بعقد اجتماع بعد الانتخابات إلا أن ذلك لم يتحقق.