عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق يهدد إيران بتحرك دولي للحصول على حقوقه المائية

مهدي الحمداني
مهدي الحمداني

قال وزير الموارد المائية العراقي، مهدي الحمداني، أمس السبت: إن بلاده سوف تلجأ إلى المؤسسات الدولية للحصول علي حقوق بلاده المائية من إيران.

 

ومازالت الأزمة مستمرة.. العراق أنفق 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء

بعد هجمات طالبان.. إيران تؤكد أمان حدودها مع أفغانستان

 

وقال خلال مؤتمر صحفي: "سنلجأ للمؤسسات الدولية للحصول علي حقوقنا المائية من إيران إذا أصرت الأخيرة على قطع جميع الموارد المائية عن ديالى ورفضها الانصياع لاتفاقيات تقاسم أضرار شح المياه الإقليمية".

وقال "إن الجانب الإيراني لم يبد أي تجاوب معنا ومازال يقطع المياه عن أنهر وجداول سيروان والكارون والكرخة والوند، ما سبب أضرارا جسيمة لسكان ديالى التي تعتمد بشكل مباشر على المياه القادمة من إيران".

وأشار مهدي الحمداني إلى "رفضه الذهاب إلى هكذا حلول (الشكاوى الدولية)، والأمر مرهون بتعاون الجانب الإيراني وفق أسس علاقات حسن الجوار والمصالح المشتركة".

وانتقد الحمداني التعنت الإيراني ورفض إيران لعقد اجتماع كان مقررا في منتصف يونيو الماضي، وأجل بسبب الانتخابات الإيرانية، والوعد بعقد اجتماع بعد الانتخابات إلا أن ذلك لم يتحقق.

العراق يران وزير الموارد المائية المؤسسات الدولية المصالح المشتركة عراقي إيراني المياه الإقليمية تحرك دولي مهدي الحمداني

موضوعات متعلقة

جلسة مجلس الأمن..مندوب الصين: النيل أساسي لكل من مصر والسودان وإثيوبيا

جلسة مجلس الأمن.. مندوب روسيا: نتفهم موقف مصر والسودان من ملء وتشغيل سد النهضة

جلسة مجلس الأمن.. مندوب تونس: الإجراءات الأحادية في سد النهضة تزيد الموقف سوءا

تحطم طائرة سويدية على متنها تسعة أشخاص

مفاجأة.. أمريكي بين فرقة اغتيال رئيس هايتي

البرلمان الجزائري يختار رئيسه الجديد

قرار أمريكي عاجل بشأن اغتيال رئيس هايتي

الجيش اليمني يعلن التصدي لهجمات جديدة للحوثيين

ترشيحاتنا

نهائي أمم أوروبا.. إنجلترا تسعى للقبها الأول أمام صلابة إيطاليا

حالة الطقس اليوم الأحد11-7-2021 فى مصر| شاهد

خبير روسي: سبب رئيسي في ظهور سلالات جديدة لـ فيروس كورونا

أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأحد 11-7-2021

تقييد سيدة وتكميم فمها على متن طائرة .. لهذا السبب

عدينا الموجة الثالثة.. الصحة: كل اللقاحات المتوفرة آمنة وتؤدي دورها بشكل جيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفستان مكشوف.. زوجة عماد متعب تثير الجدل في أحدث ظهور لها

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

عثروا على جثته بعد 4 أيام..شاب يتخلص من حياته شنقا فى القليوبية

سيد علي يفاجئ وزير التعليم على الهواء:"جمع حليب إيه؟" ورد غير متوقع

يورجن كلوب يطلب التعاقد مع نجم منتخب إيطاليا لتعويض رحيل محمد صلاح

سعر الذهب اليوم الأحد 11 يوليو 2021

تنبيه عاجل من التعليم للجان امتحانات الثانوية العامة 2021

بيان عاجل لوزير التعليم حول ماحدث في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

امرأة تستيقظ في ذعر.. شاهد ماذا وجدت فوق سريرها

تبييض الأسنان بسلك المواعين.. تحدٍ جديد على TikTok يثير الجدل|صور

فيديو

من الشاشة إلى العناية.. أزمات صحية تحاصر الفنانين

بعد خلافاتها مع الفنانات.. أزمة جديدة لـ ياسمين عبدالعزيز

أمام مجلس الأمن.. شاب يرفع العلم المصري وسط مظاهرة إثيوبية

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

اﻟﻤﺰﻳﺪ