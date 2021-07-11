إجراءات مشددة بلجان الثانوية بالغربية وأداء طلاب الأدبي امتحان اللغة العربية.. صور

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم عن اتخاذ كافة الإجراءات والرقابة المشددة بلجان الثانوية العامة، وخاصة لجنة طالب صاحب واقعة التسريب ورقة أسئلة امتحان مادة اللغة العربية بلجنة الثانوية العامة للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بناءً علي توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لمخالفته لوائح المنظمة للسير الإمتحانات للوزارة.

وكان طلاب الثانوية العامة "الشعبة الأدبية" بمحافظة الغربية بدأوا في التوافد على لجان الامتحان في أول أيام امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد وذلك وسط إجراءات امنية واحترازية ووقائية مشددة.

كما يؤدي، هذا العام، نحو 31 ألفًا و571 طالبًا وطالبة امتحانات الثانوية العامة في 128 لجنة بجميع الإدارات التعليمية العشر بمحافظة الغربية.



وشدد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح بدخول أو استخدام المحمول داخل اللجان سواء من الطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش.



وأكد وكيل الوزارة ضرورة مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة عند تسليم واستلام الملاحظين لأوراق الامتحان من وإلى الطلاب.

كما تم صرف المطهرات وأدوات التعقيم كاملة لجميع اللجان، حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين داخل لجان سير الامتحان، وشدد أيضًا على قياس درجات الحرارة للطلاب باستخدام كواشف الحرارة التي وفرتها الوزارة، وضبط أي محمول باستخدام العصا الإلكترونية المتوفرة باللجان.

كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وطالب بسرعة التواصل مع غرفة العمليات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بالإدارات والمديرية بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والإبلاغ الفورى عند وجود أي مشكلة.

وأكد "حسن" أن امتحانات الثانوية العامة أمن قومى، ولابد من تضافر جميع الجهود للعبور إلى بر الأمان بسير الامتحان والحفاظ على مستقبل أبنائنا الطلاب، وقد تمنى لجميع رؤساء ومراقبي اللجان التوفيق في عملهم لخدمة ابنائنا الطلاب.

لجان الثانوية العامة بالغربية

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