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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لمرض الشريان السباتي

صدى البلد

صرح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، تعتبر الوقاية من أمراض الشريان السباتي هامة جدا في منع الإصابة بالتصلب أو تأخير حدوثه في حالة وجود عوامل خطر لدى المريض من بينها التوقف تماماً عن التدخين أو تناول الكحوليات الحرص على ممارسة التمارين الرياضية يوميا، واتباع نظام غذائي صحي.


وقال الدكتور وليد الدالى، يجب على الأشخاص مراقبة وزنهم بعناية خاصة أن مرضى السمنة من المعرضين للإصابة بتصلب الشريان السباتي، وفي حالة الإصابة بالتصلب واكتشافه في بدايته يجب الحرص على اتباع تعليمات الطبيب والعلاج وكذلك اتخاذ جميع التدابير حتى لا يتطور المرض ويجب تجنب الأطعمة الدهنية أو مرتفعة الكوليسترول والسعرات الحرارية. 


وأضاف الدكتور وليد الدالى، أن مراقبة ضغط الدم خاصة للمرضى الذين يعانون من الارتفاع فيه او المعرضين للإصابة بالجلطات وتناول الأدوية التي تساعد على زيادة سيولة الدم ومنع تخثره ويجب أن يكون ذلك تحت إشراف الطبيب ويجب التحكم في مستويات السكر والكوليسترول وضغط الدم.


وتابع الدكتور وليد الدالى، أن علاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني هو إجراء وقائي مهم آخر يؤثر بشكل مباشر على حالة الشرايين السباتية، ويعتمد علاج الشريان السباتي بشكل مباشر على مدى تضيق الشريان السباتي، ومدي الإصابة بالتمدد فيه إلى جانب الحالة العامة للمريض الصحية فالمرضي الذين يعانون من السكرى وارتفاع ضغط الدم يكونوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض الشريان السباتي ويجب عليهم من البداية التوقف عن التدخين واتباع أسلوب حياة صحي وتناول الأطعمة منخفضة الكوليسترول أو تناول الأدوية  التي تعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

الشريان السباتي وليد الدالي ارتفاع ضغط الدم الشرياني أمراض الشريان السباتي الشريان

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