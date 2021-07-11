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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

احترموا إيطاليا.. ساوثجيت يوجه تحذيرا لجماهير إنجلترا قبل نهائي يورو 2020

جاريث ساوثجيت المدير
جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا

وجه جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا رسالة لجماهير الأسود الثلاثة، قبل مواجهة إيطاليا، المقرر لها، اليوم، الأحد، في تمام التاسعة مساء، على ملعب ويمبلي، في نهائي بطولة يورو 2020.

 

وقال جاريث ساوثجيت في تصريحات صحفية:" من المهم أن  يحترم مشجعونا الخصوم في جميع الأوقات".

 

وتابع ساوثجيت:" إطلاق صافرات استهجان أثناء عزف النشيد الإيطالي، سيحفزهم أكثر ، خلال اللقاء".

 

وأشار:"  يمكننا الضغط على المنافس بإطلاق صيحات الاستهجان أثناء المباراة، لكن يتعين علينا احترام النشيد".

 

كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ يويفا” أعلن أمس، السبت، تغريم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 30 ألف يورو، بسبب سلوك إطلاق الجماهير الإنجليزية صافرات استجهان، اثناء عزف النشيد الوطني لمنتخب الدنمارك وإشعال الألعاب النارية، بالإضافة إلى توجيه أحد المشجعين الليز ر  تجاه  وجه كاسبر شمايكل حارس الدنمارك، أثناء ركلة جزاء إنجلترا، التي أحرز منها هاري كين هدف الإنجليزي الثاني.

 

وتأهل منتخب إنجلترا إلى نهائي يورو 2020، بعد الفوز على الدنمارك، بهدفين مقابل هدف.

 

إنجلترا ضد إيطاليا:
 

ويتسلح منتخب إنجلترا بعاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز على إيطاليا، والتتويج باليورو، للمرة الأولى في تاريخه.

 

على الجانب الآخر، يطمح منتخب إيطاليا  بقيادة مدربه روبرتو مانشيني، في إعادة رفع لقب أمم أوروبا، بعد غياب 43 عاما، حيث كان التتويج الوحيد للطيان بأمم أوروبا عام 1968 على حساب يوغوسلافيا.

 

وصعد منتخب إيطاليا إلى نهائي يورو 2020، بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي 1-1.

 

القيمة التسويقية لـ إنجلترا وإيطاليا قبل نهائي يورو 2020:
 

المنتخب الإيطالي صاحب أعلى قيمة في بطولة يورو 2020، بـ 1.26 مليار يورو.

 

هاري كين قائد منتخب إنجلترا هو أغلى لاعب في تشكيلة الإنجليز بـ 120 مليون يورو.

 

بينما تبلغ القيمة التسويقية لـ إيطاليا 751 مليون يورو، ويعد نيكولو باريلا أغلى لاعب في صفوف الطليان بـ 65 مليون يورو.

 

تاريخ مواجهات منتخبي إيطاليا وإنجلترا قبل نهائي يورو 2020 



التقي المنتخبان من قبل في 27 مباراة، نجح منتخب إيطاليا في الفوز في 10 مباريات، فيما فاز منتخب إنجلترا في 8 مباريات، وحدث التعادل 9 مرات، وكانت آخر مباراة بين المنتخبين في بطولة رسمية فى مونديال البرازيل 2014.

لكن على مستوى كأس أمم أوروبا 2020 التقى المنتخبان من قبل مرتين فقط وكان لـ منتخب إيطاليا النصيب فى الفوز فى المبارتين.

المباراة الأولى فى التاريخ بينهما كانت 15 يونيو عام 1980 فى البطولة التى استضافتها إيطاليا لأول مرة بمشاركة ثماني منتخبات قسمت لمجموعتين وحصد لقب البطولة آنذاك منتخب ألمانيا.

والتقى منتخبا إيطاليا وإنجلترا فى دور المجموعات، حيث وقعا فى المجموعة الثانية رفقة بلجيكا التى تصدرت المجموعة وحلت إيطاليا وصيف بالإضافة لمنتخب إسبانيا الذي تذيل المجموعة.

وفاز منتخب إيطاليا “الآتزوري” بهدف نظيف على منتخب إنجلترا بهدف ماركو تارديلي المدير الفني السابق لمنتخب مصر  فى الدقيقة 79 من المباراة.

وكانت المباراة الثانية تجمع منتخب إيطاليا بمنافسة منتخب إنجلترا فى يورو 2012 الذي توج به المنتخب الإسباني على حساب الطليان برباعية نظيفة .

وجمعت المباراة الثانية بين إيطاليا وإنجلترا فى ربع نهائي أمم أوروبا 2012 والتي احتضنتها بولندا وأوكرانيا، وانتهت المباراة بين الطليان والإنجليز بالتعادل السلبي فى وقتها الأصلي والإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الجزاء لتفوز إيطاليا 4-2. 

 

 

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