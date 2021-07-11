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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الغربية تدرب العاملين على التحول الرقمي ضمن مبادرة "حياة كريمة"

محافظة الغربية تدرب
محافظة الغربية تدرب العاملين على التحول الرقمي ضمن مبادرة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تنفيذ مبادرة محو الأمية الرقمية للعاملين بالوحدات المحلية القروية بمركز زفتى، والتي تأتي ضمن أنشطة وفعاليات محور التنمية البشرية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

وأكد محافظ الغربية أن المبادرة تهدف إلى تنمية قدرات العاملين بالوحدات القروية بمركز زفتى على أساسيات التحول الرقمي لتأهيلهم للانتقال إلى مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة الجاري إنشاؤها ، مضيفاً أنه يتم تنفيذ المبادرة بالتنسيق مع مركز التدريب بديوان عام المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تتضمن ٣ مراحل ، المرحلة الأولى تستهدف تدريب ٢٣ متدرب من العاملين بالوحدات المحلية ب (تفهنا العزب، نهطاي وحانوت) ، كما تستهدف المرحلة الثانية تدريب ٢٠ متدرب من العاملين بالوحدات المحلية ب (سنباط ، سنبو الكبرى وشبراملس) ، في حين تستهدف المرحلة الثالثة تدريب ٢٥ متدرب من العاملين بالوحدات المحلية ب ( الغريب وشرشابة).

محافظ الغربية تدريب العاملين التحول الرقمي مبادرة حياة كريمة

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