عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو مرعب .. أسماك القرش تظهر بالقرب من المصطافين في استراليا

صدى البلد

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لأسماك القرش قبالة السواحل الاسترالية في مشهد مرعب أثار الجدل بين الرواد بسبب إقتراب أسماك القرش للشاطئ.

 

ووفقا لماد ذكرت شبكة سكاي نيوز، فإن أسماك القرش التي شوهدت قبالة الساحل الأسترالي أثارت الرعب بين رواد تويتر خاصة بعد أن اقتربت إحدى أسماك القرش من شاب كان يسبح  في المياه و لكنه لم يراها . 

txt

اكتشاف مذهل.. أسماك القرش تمتلك تقنيات GPS حديثة لتحديد المواقع.. صور

txt

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيارا مظليا في البحر الأحمر.. فيديو

txt

العثور على بقايا هيكل عظمي لرجل عضته سمكة قرش قبل 3000 عامًا

 

زانتشر مقطع فيديو لأسماك القرش في استراليا التي ظهرت بالقرب من المناطق التي يرتادها المصطافين، ونجح أحدهم أثناء تصويره الشاطيء بطائرة درون في اكتشاف المفاجأة الكبرى داخل المياه أسفل المواطنين الذن حضروا للمكان للإستمتاع بالصيف على الشاطئ .

 

التقط الفيديو مشهد مروع لشخص داخل قارب  في المياه، و حوله 3 أسماك قرش تدور حول القارب الصغير في لقطة مرعبة حتى أدرك الشاب ان هناك حركة غير طبيعية تحت الماء وبدأ الشاب في الهروب من المكان بهدوء حتى لا تنقض عليه الأسماك . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S2ByFuxAKbI

 

وأثار ذلك المقطع جدلا واسعا في مدينة سيدني الاسترالية، خصوصا عقب طلب الرواد تمشيط المكان و تأمينه نظرا لكثافة اعداد المصطافين على شاطئ بوندي في مدينة سيدني للحفاظ على سلامتهم . 

أسماك القرش السواحل الاسترالية شاطء رعب شاب

ترشيحاتنا

شيرين عبد الوهاب تحذر من استغلال اسمها في حفل وهمي.. تفاصيل

باسم مرسي يقود هجوم مصر المقاصة أمام الأهلي

أخبار التكنولوجيا: حماية الجهاز من ثغرة الكابوس.. وسعر ومواصفات Vivo Y53s 4G

الجماهير تدعم المارد الأحمر بـ هاشتاج #الاهلي_الغالي قبل مواجهة مصر المقاصة

أجايي على رأس تشكيل الأهلي أمام مصر المقاصة

فيديو مرعب .. أسماك القرش تظهر بالقرب من المصطافين في استراليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم يرفض إعادة امتحان عربي الثانوية العامة.. ويؤكد: ما تسربش

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

“لاعيبة الزمالك ريحتها وحشة ومفيش مسحوق”.. محمد صديق يهاجم فاروق جعفر

المواعيد الرسمية لمباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري

طلاب الثانوية العامة أدبي عن امتحان اللغة العربية: صعب والأسئلة غير مباشرة.. فيديو

سعر الذهب اليوم الأحد 11 يوليو 2021

الإمارات تمنع دخول مواطني هذه الدول لأراضيها.. تفاصيل

مصرع 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق السويس.. صورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

امرأة تستيقظ في ذعر.. شاهد ماذا وجدت فوق سريرها

فيديو

فيديو جراف.. "راني" أصغر بقرة في العالم

تفاصيل صادمة.. حفل زفاف يتحول إلى مأتم في الشرقية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. وزير الخارجية يفسر كلمة روسيا في مجلس الأمن بشأن سد النهضة

من الشاشة إلى العناية.. أزمات صحية تحاصر الفنانين

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ