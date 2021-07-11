فيديو مرعب .. أسماك القرش تظهر بالقرب من المصطافين في استراليا

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لأسماك القرش قبالة السواحل الاسترالية في مشهد مرعب أثار الجدل بين الرواد بسبب إقتراب أسماك القرش للشاطئ.

ووفقا لماد ذكرت شبكة سكاي نيوز، فإن أسماك القرش التي شوهدت قبالة الساحل الأسترالي أثارت الرعب بين رواد تويتر خاصة بعد أن اقتربت إحدى أسماك القرش من شاب كان يسبح في المياه و لكنه لم يراها .

زانتشر مقطع فيديو لأسماك القرش في استراليا التي ظهرت بالقرب من المناطق التي يرتادها المصطافين، ونجح أحدهم أثناء تصويره الشاطيء بطائرة درون في اكتشاف المفاجأة الكبرى داخل المياه أسفل المواطنين الذن حضروا للمكان للإستمتاع بالصيف على الشاطئ .

التقط الفيديو مشهد مروع لشخص داخل قارب في المياه، و حوله 3 أسماك قرش تدور حول القارب الصغير في لقطة مرعبة حتى أدرك الشاب ان هناك حركة غير طبيعية تحت الماء وبدأ الشاب في الهروب من المكان بهدوء حتى لا تنقض عليه الأسماك .

https://www.youtube.com/watch?v=S2ByFuxAKbI

وأثار ذلك المقطع جدلا واسعا في مدينة سيدني الاسترالية، خصوصا عقب طلب الرواد تمشيط المكان و تأمينه نظرا لكثافة اعداد المصطافين على شاطئ بوندي في مدينة سيدني للحفاظ على سلامتهم .