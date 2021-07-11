خبيرة تجميل تنصح باستخدام كريم بينكى: يقضى على التجاعيد

قالت الدكتورة دينا أبو السعود ، خبيرة تجميل ، إن كريم بينكى لا يحتوى على أى مواد كيمائية وسعره مناسب لكافة شرائح المجتمع ويخلو تماما من أى تاثيرات جانبية على البشرة ويعالج تصبغات البشرة .



وأضافت " أبو السعود " ، خلال استضافتها ببرنامج سفرة وطبلية مع الشيف توتا مراد، والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن كريم بينكى يعمل على تنشيط الدورة الدموية ويحارب الشيخوخة و له فوائد عدة فى تفتيح وتوحيد لون البشرة ويقى من علامات التقدم فى السن .



ولفتت إلى أن كريم بينكى مناسب لكافة الفئات العمرية وينصح ب استخدامه ابتداء من 20 عاما نظرا للتغيرات الهرمونية التى تحدث للشباب فى هذه المرحلة والت يتم محو آثارها ب مكونات كريم بينكى الطبيعية .



يذكر أن كبسولات البروبيوتيك مليئة بالبكتيريا الجيدة التي تحمي البشرة من الجذور الحرة وتقلل من البقع السوداء وتحافظ على الرطوبة وتهدئ التهاب الجلد.

نقدم لكم خطوات ماسك كبسولات البروبيوتيك لـ الحصول على بشرة صافية وخالى من الشوائب والعيوب ، وذلك وفقا لما جاء في موقع “boldsky”.

مكونات ماسك البروبيوتيك :



2 أو 3 كبسولات بروبيوتيك

5 قطرات زيت اللافندر

5 قطرات زيت اللوز

خطوات ماسك كبسولات البروبيوتيك :



اخلطي الزيوت معًا واكسر الكبسولات ثم أضف المحتوى إلى الزيت وامزجي حتى يمتزج كل شيء جيدًا معًا.

ضعي طبقة رقيقة على وجهك ورقبتك وانتظري حتى تشعر بشد بشرتك ثم اشطفها بالماء البارد.

طبقى هذا البروبيوتيك علاج المنزلي مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة صافية