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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. محمد رمضان يقضى إجازته الصيفية في دبي

محمد رمضان
محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان ، صورة له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" أثناء الاستمتاع بإجازته الصيفية، حيث يقضى الإجازة في دبي.


حالة من الجدل أحدثها الفنان محمد رمضان ، من جديد بعد أن نشر مجموعة من الصور التي تجمعه بـ" حرير حسين كامل" حفيدة الرئيس العراقي السابق صدام حسين من ابنته “رغد”  في منزلها وبصحبة مجموعة من الأصدقاء وهم على مأدبة طعام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك ” .

 

وعلق محمد رمضان قائلاً: “ يوم رائع في ضيافة الصديقة العزيزة حرير ابنة الغالية رغد صدام حسين”.


ووصفت حرير حسين كامل حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الفنان المصري محمد رمضان، بـ"نمبر وان".

 

ونشرت حرير صورة على "إنستجرام" جمعتها بمحمد رمضان وكتبت: “نورت يا بطل وخليك ثابت” .

 

وحرير حسين كمال ، التى شارك محمد رمضان صورها معه هي نجلة رغد ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وأرملة حسين كامل رئيس هيئة التصنيع الحربية السابق بالعراق، ولها منه ابنة تدعى حرير وقد اسماها جدها الرئيس العراقي السابق بهذا الاسم.

 

وبمجرد نشر الصورة تعرض محمد رمضان إلى هجوم حاد من قبل بعض الأفراد الرافضين لسياسية صدام حسين  ، خاصة أنه نشر فيديو تحدث فيه عن الرئيس الأسبق . 


محمد رمضان يعتذر لمطعم بدبي

وكان محمد رمضان وجه اعتذارا لمطعم بدبي بسبب غلق المكان 5 أيام بعد تجمع الجمهور حوله أثناء غنائه، وذلك عبر صفحته الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


ونشر محمد رمضان فيديو من وجوده داخل المطعم وعلق قائلا: أعتذر بالنيابة عن جمهوري وأحبائي لتسببنا في إغلاق ناموس مكاني المفضل في دبي لمدة خمس أيام بسبب تجمع جمهوري حولي".


 محمد رمضان و سميرة عبدالعزيز 

وكانت الفنانة سميرة عبدالعزيز، قالت إنها تعرضت للإهانة من محمد رمضان، ووصفها بـ"الشحاتة"، وذلك بعد رفضها تجسيد شخصية والدته بأحد الأعمال الفنية، وهو ما تسبب في حالة واسعة من الجدل على السوشيال ميديا، ووصل الأمر لمطالبة البعض بضرورة التحرك البرلماني ضده.

 

وأكدت الفنانة سميرة عبد العزيز أنها أصيبت بحالة من الدهشة بعد تلك الرسائل، مشيرة إلى أن رفضها عرضا فنيا أمر عادي، ولا يقلل من شأن صاحبه أو بطل العمل نفسه.

 

ورد محمد رمضان على هذه الأزمة بنشر فيديو له عبر حسابه على "إنستجرام" قائلا: "الكلام ده لم يحدث على الإطلاق، عمري ما اتكلمت مع حد أكبر مني بالأسلوب ده.. وأكتر حاجة بسطتني إن جمهوري مصدقش الكلام ده من قبل ما أتكلم أو أقول حاجة".

 

 

على الجانب الآخر، عُرض لـ محمد رمضان في موسم شهر رمضان مسلسل “موسى”، بطولة سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبد الغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

 

محمد رمضان الإجازة الصيفية دبي صدام حسين العراق

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