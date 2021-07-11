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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوى العاملة يتبادل الدروع مع محافظ سوهاج

صدى البلد

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، بديوان عام المحافظة، محمد سعفان وزير القوى العاملة، في إطار جولته الميدانية للمحافظات، حيث تم تفقد مركز التدريب المهني بحي الكوثر، وعقد اجتماعا بمجموعة من المستثمرين بمقر الغرفة التجارية، وعقد جلسة حوارية مع التنظيم النقابي، وسلم عقود عمل لذوي الهمم والعزيمة من أبناء المحافظة. 

 

وتبادل الوزير والمحافظ  الدروع، تعبيرا عن التعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة في كافة الأعمال التي تقوم بها في خدمة أبناء المحافظة.

 

كما أهدى رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال سوهاج درع الاتحاد، لوزير القوى العاملة والمحافظ، تقديرا منه للدور الريادي الذي قامت به الوزارة في تنظيم العمل النقابي في مصر، وإرساء حقوق العمال والحفاظ عليها. 

 

وفي ختام الجولة أهدي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية درع الغرفة التجارية المصرية بسوهاج، لوزير القوى العاملة، والمحافظ، ومدير مديرية القوى العاملة، تقديرا منه بالدور الذي تقوم به الوزارة والمحافظة في الحفاظ على العلاقة الإنتاجية ودفع عجلة الاقتصاد. 

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محمد سعفان وزير القوى العاملة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج سعفان يتبادل الدروع مع محافظ سوهاج رئيس الاتحاد العام للغرف التجاري رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال سوهاج

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