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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدينار الكويتى الأعلى.. أسعار العملات العربية فى بنك مصر بختام الأحد 11-7-2021

صدى البلد

ينشر "صدى البلد" أسعار العملات العربية فى بنك مصر مقابل الجنيه المصرى بختام تعاملات اليوم الأحد 11 يوليو 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك.

ونرصد حركة بيع و شراء العملات العربية بختام الأحد.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم أعلى العملات العربية سعرا بـ 49.13 جنيه للشراء و52.23 جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى بختام الأحد فى بنك مصر، 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى، 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع .


ووصل سعر صرف الدينار البحريني مقابل الجنيه حوالي 40.36 جنيه للشراء 41.69جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الأردني مقابل الجنيه المصرى بختام الأحد، 21.72 جنيه للشراء و22.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى، 39.64 جنيه للشراء و 40.83 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال القطري، 4 جنيه للشراء و 4.27جنيه للبيع.

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض والطلب.

ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى.

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