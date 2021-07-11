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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق يلوح بالتصعيد ضد انتهاكات إيران المائية

صدى البلد

 أعلن وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، اليوم الأحد، أن قطع إيران للمياه عن أنهار (سيروان والكارون والكرخة)، سيؤدي إلى شح المياه بمحافظة ديالى العراقية.


وأوضح الحمداني - وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - أن بلاده ستلجأ إلى المجتمع الدولي من أجل تقاسم إطلاق حصة العراق المائية القادمة من هذه الأنهار، حسب المواثيق الدولية.. داعيا إلى اتخاذ حلول لتخفيف الضرر في ديالى بسبب شح المياه. 


وقال: "تحدثنا مع إيران وتركيا للاتفاق على بروتوكول تقاسم المياه، إلا أننا لم نحصل على إجابة حتى الآن".. مضيفا أنه "لا يمكن أن تبقى الأمور بدون اتفاق بشأن الإطلاقات المائية مع الدول المتشاطئة".

وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني ايران ديالي المجتمع الدولي

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