الكهرباء: إنفاق 23 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع خلال 3 سنوات

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء عن تكلفة تطوير شبكات الكهرباء بمحافظة مطروح والساحل الشمالى.

وأوضح المتحدث باسم الكهرباء خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز" أن الـ 7 سنوات الأخيرة بلغت تكلفة الاستثمارات فى مشاريع الكهرباء 2.1 مليار جنيه محافظة مطروح والساحل الشمالى.

وقال حمزة، إن وزارة الكهرباء أنفقت حوالى 23 مليار جنيه خلال الـ 3 سنوات الاخيرة لتطوير شبكات توزيع الكهرباء ، معقبا:" اللى بننفقه فى السنة يساوى 12 مرة ضعف اللى كان يتم إنفاقه قبل كده".

2,1 مليار جنيه لتطوير شبكات مطروح والساحل الشمالي



تابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك .



ففي نطاق قطاعى كهرباء مطروح والساحل الشمالي التابعين لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء واللذان يخدمان محافظة مطروح والتى تقع شمال غرب جمهورية مصر العربية حيث تمتد من الكيلو (61) غرب محافظة الإسكندرية وحتى الحدود المصرية الليبية (مدينة السلوم ) أي بطول 450 كم على ساحل البحر المتوسط وتمتد جنوباً بعمق حوالى 400 كم جنوب واحة سيوة ويحد المحافظة من الجهة الشرقية محافظتا الإسكندرية والبحيرة وجنوباً الجيزة والوادى الجديد وتتميز محافظة مطروح بوجود مصادر تغذية وبنية تحتية حالية يمكن الاعتماد عليها حيث يتم تغذيتها من الشبكة القومية الموحدة من خلال 10 محطات محولات سعة اجمالية 1100 م.ف.أ جهد 220 - 66 ك.ف، يبلغ إجمالى عدد المشتركين بنطاق القطاعين حوالى 270 ألف مشترك منهم عدد 135 ألف مشترك بعدادات مسبوقة الدفع وذلك على الجهدين المتوسط والمنخفض موزعين على جميع الاغراض.



ويبلغ عدد الهندسات التابعة للقطاعين (12) هندسة حيث يضم قطاع مطروح هندسات كل من مطروح شرق ، مطروح غرب ، سيدى برانى ، السلوم ، سيوة ، والنجيلة.



ويضم قطاع الساحل الشمالى هندسات 25 يناير،مارينا،العلمين، سيدى عبد الرحمن، الضبعة ، والمنتزه.



مكونات الشبكة الكهربائية بالجهد المتوسط والمنخفض لقطاعى مطروح والساحل الشمالى

بلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (85) لوحة،و بلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط (2378) كم.



كما بلغ إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط (3069) كم،كم، إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (2509) كم .

وبلغ إجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض (1213) كم،و (2953) محول بإجمالي قدرة (1236) م.ف.أ.



وتم بنطاق قطاع توزيع مطروح والساحل الشمالى خلال الفترة من يوليو2014 حتى 2021تنفيذ أعمال توسع واحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء من خلال الخطة الاستثمارية الذاتية والطموحة لعمليات الاحلال والتجديد والتوسع والجديد بشبكات الجهد المتوسط والمنخفض بجميع القرى والمدن الواقعة نطاق قطاعى مطروح والساحل الشمالى بمبلغ يصل إلى حوالى 500 مليون جنيه وذلك لإضافة و إحلال عدد من المهمات على شبكتى الجهد المتوسط والمنخفض تتمثل فى :



(8) موزعات و(65 ) محول توزيع و 45 كم موصلات هوائية جهد متوسط و 255.5 كم كابلات أرضية جهد متوسط و 335 عمود جهد متوسط و 1090 كم موصلات هوائية جهد منخفض و15.5 كم كابلات أرضية جهد منخفض و 6631 عامود جهد منخفض.



بلغت قيمة المنفذ على عمليات الصيانة بشبكتى الجهد المتوسط والمنخفض من يوليو 2014 وحتى 2021 مبلغ قدره 125 مليون جنيه.



وبلغت قيمة ما تم تنفيذه من تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات المسددة القيمة والمنفذة للغير خلال نفس الفترة مبلغ قدره 1,5 مليار جنيه.



وحول مبادرة حياة كريمة تقوم الشركة بتطوير شبكة الكهرباء فى (5) قرى في نطاق محافظة مطروح ضمن المرحلة الاولى للقري الاكثر احتياجا من مبادرة حـياة كريمـة تحت رعـاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وهي قرى (سيدى شبيب - زاوية العوامة - أبو مزهود - بهى الدين - سيدنا هود) بنطاق محافظة مطروح.



وفى هذا الإطار أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ، وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.



كما أكد الوزير على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.

