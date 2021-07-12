العثور على حطام طائرة أمريكية سقطت في ظروف غامضة

حطام طائرة

نشر المحققون الفيدراليون في المجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكي صورًا لطائرة الشحن من طراز بوينج 737-200 التي هبطت اضطرارياً على المياه قبالة جزيرة أواهو في هاواي.

وفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، تم العثور على الطائرة Transair رقم 810 على بعد ميلين تقريبًا من شاطئ إيوا ، بعد أن قام الطيار بهبوط في المحيط الهادئ.، حيث تم انقاذ كلا الطاقم من الماء.

حطام طائرة



وقال المجلس الوطني لسلامة النقل في بيان يوم الجمعة إن المكونات الرئيسية للطائرة - جسم الطائرة الخلفي بما في ذلك كلا الجناحين والذيل مع كلا المحركين وجسم الطائرة الأمامي - كانت موجودة في قاع البحر على أعماق تتراوح بين 360 و 420 قدمًا.

و اوضح المجلس الوطني لسلامة النقل إن الحطام الطائرة أعمق من أن ينشر الغواصين لاستعادة بيانات الرحلة ومسجلات الصوت في قمرة القيادة، فيما يقوم فريق التحقيق بوضع خطط لاستعادة الطائرة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، تم إطلاق سراح الطيار البالغ من العمر 50 عامًا والذي أصيب بجروح خطيرة في الرأس وعدة جروح جراء الحادث الذي لا يزال اسبابه غامضة.



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