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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير القوى العاملة: تسليم 60 عقد عمل لذوي الهمم في سوهاج

صدى البلد

قال اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، إن وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان كان متواجد اليوم فى المحافظة، وأن الزيارة كانت سريعة ولمدة يوم واحد.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"،  تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الوزير قام بعمل لقاءات مهمة مع المستثمرين، كما سلم 60 عقد عمل لـ ذوى الاحتياجات الخاصة بـ سوهاج. 


ولفت إلى أن الوزير أطلق أول تدريبا مهنيا من نوعه فى مجال الفندقة بسوهاج مجانًا، موضحًا أن الدورة التدريبية الأولى تضم 20 متدرب من الشباب تتراوح أعمارهم من 18 لـ 20 عامًا.


وتحدث عن إصابات كورونا بالمحافظة وقال الأمور أكثر من مطمئنة، وأن الإصابات فى تناقص مستمرة.
 

حياة كريمة

وسلم وزير القوي العاملة محمد سعفان، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات ، اليوم الأحد ،  60 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفرتها لهم مديرية القوي العاملة بالمحافظة عن طريق مكاتب التشغيل في القطاع الخاص والاستثماري.

واطمأن الوزير على أن هذه العقود مستوفية للإجراءات القانونية وتضمن لهم حقوقهم وأنها لا تقل عن الحد الأدنى للأجور المقرر في التأمينات الاجتماعية.

وكلف الوزير مدير المديرية بمتابعتهم بعد التشغيل وضرورة استيفاء كافة المنشآت لقانون ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 نسبة الـ 5% المقررة لهم.

وقال الوزير: إن ذلك يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة ومديرياتها بالمحافظات بهذه الفئة، مشددا على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه.

وأشار الوزير إلي أن الدولة تضع أبناؤها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، مما أعطى حافزًا كبيرًا، ودفعًة كبرى أدت لاستنفار كافة الوزارات والجهات، فأطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيد من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة.

ووعد الوزير ببذل مزيد من الاهتمام بذوي القدرات من تدريب وتشغيل، مشددًا أن الوزارة على أتم استعداد لرفع قدراتهم العملية كي يكونوا لبنة صالحة في بناء الاقتصاد القومي ورفع شأن الدولة المصرية.

ومن جانبه ذكر الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية، أن المديرية استطاعت خلال العام  الحالي تشغيل 5913 شاباً في منشآت القطاع الخاص والاستثماري منهم 278 من ذوي الهمم والعزيمة، مشيرا إلي أن المديرية تقوم بالتفتيش علي كافة المنشآت التي يعمل بها 20 عاملا فأكثر طبقا للقانون لاستيفاء نسبة الـ 5% والتأكد من خفض ساعات العمل لذوي الهمم طبقا للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة.

محافظ سوهاج وزير القوى العاملة الإعلامي أحمد موسى سوهاج طارق الفقى

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