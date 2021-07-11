عبور موجة كورونا الثالثة لا يعني التخلي عن الاجراءات الاحترازية..تاج الدين ينصح

الفيروس لسه مخلصتش والتطعيم مستمر

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، انه رغم تراجع الاصابات والوفيات بعد إنحسار موجة كورونا الثالثة، إلا أن كورونا لم ينته، موجهاً نصيحة للمواطنين قائلاً : " كورونا لسه مخلصتش والتطعيم مستمر، وتراجع الاعداد في الاصابات أو الوفيات، ليس معناه التراجع عن تلقي اللقاحات، فقد عبرنا ذروة الموجة الثالثة بهذه اللقاحات، والتي أدت إلى تراجع أعداد المصابين في الرعاية المركزة".

وتابع عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية خلال مع برنامج " كلمة أخيرة " المُذاع على فضائية "أون"، أن الفيروس لازال موجوداً رغم تراجع قمة الموجة الثالثة وهناك إصابات، مشيراً إلى أن العالم لازال يشهد موجات جديدة من إنتشار المرض في معظم الدول، قائلاً : " تقريباً في كل الدول في موجات جديدة وهناك بعض الدول التي كانت قد شهدت تراجعاً، ولكن عادت لتشهد إصابات مجدداً، بالاضافة إلى أن هناك شريحة ثالثة من الدول تشهد نسب إصابات مرتفعة جداً".

وكشف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، عن أن الفيروس يشهد عالمياً تحورات عديدة، تؤثر على شكل الفيروس وتعامله المناعي، بما يجبر الجميع على الاستمرارية في الاحتياط والحذر والوقاية، مشيراً إلى أن التطعيمات جزء مهم من هذه الوقاية، حيث إنها تقلل من إنتشار الفيروس، وحجم الاصابات، بالإضافة إلى أنها تقلل أيضاً من الحالات الشديدة والجادة من هذا المرض".

وعلق عوض تاج الدين على وجود متحور " دلتا " في مصر قائلاً : " حتى الآن لم نرصد أي حالة"، مؤكداً أن هناك متابعة علمية ودقيقة وفنية لهذه التحورات، وهي متوقعة مع الفيروسات، لأن الفيروسات بطبيعتها قابلة للتحور.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن حجم التحورات التي شهدها الفيروس على مدار عام ونصف من بداية إنتشاره، بدايةً من متحور ألفا وبيتا، ثم دلتا، والان مايسمى بـ " دلتا" و"دلتا بلس "، مشيراً إلى أن بعض الشركات العالمية بدأت الحديث أنه في غضون ستة أشهر قد نحتاج لجرعات أُخرى من اللقاحات بما يعني إعادة تحصين مع الطفرات الجديدة لهذا الفيروس .

وكشف عوض تاج الدين عن إمكانية السماح لمن حصل على جرعتي لقاح معين في غضون ستة اشهر، بالحصول على جرعات من لقاح اخر قائلاً: " هذا سابق لأوانه، لكنه يتم رصده فنياً، عن طريق رصد الحالات وأنواع الفيروسات وطفراتها وفي المستقبل، وبعد الانتهاء من الدراسة سيعلن عنه وقتها" .

ولفت مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إلى أن مصر تعمل كل ما يمكن عمله لوقف دخول أي سلالة جديد من فيرو س كورونا، وذلك عن طريق إجراء التحليل لأي مواطن قادم من أي دولة، لاكتشاف أي مصاب.