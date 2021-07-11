مدير المعمل المركزى لتحليل بقايا المبيدات تكشف أهميته فى التصدير والاستيراد

قالت الدكتورة هند عبد الغنى مدير المعمل المركزى لتحليل بقايا المبيدات و العناصر الثقيلة بوزارة الزراعة، أنه عن طريق المعمل يتم تحليل ما يتم تصديره من للخارج، مؤكدة أن المعمل معتمد دوليا.

وأكدت هند عبد الغنى، خلال حوارها مع "اكسترا نيوز"، ضرورة استخدام المبيدات فى المحاصيل الزراعية،التى تصرح بها وزارة الزراعة، وبالكميات المحددة، لافتة إلى عدم الالتزام بما تصرح به الوزارة، يؤثر على المحصول من الإنتاج حتى التسويق.

وأوضحت مدير المعمل المركزى لتحليل بقايا المبيدات والعناصر الثقيلة بـ وزارة الزراعة ، أنه يتم تطوير المعمل باستمرار حسب المعايير العالمية، ويستخدم أحدث الأجهزة معقبة:" المعمل شغال 24 ساعة".

وأكدت مدير المعمل المركزى لتحليل بقايا المبيدات والعناصر الثقيلة بوزارة الزراعة، أن المعمل يحلل الصادرات وكذلك الواردات، مؤكده زيادة الصادرات المصرية للخارج.

زراعة البرلمان: استنباط أصناف جديدة يساعد في خطوات التنمية الزراعية

أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، بتأجيل مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن استنباط تقاوي وأصناف من بعض المحاصيل الزراعية والية التصرف في إنتاجها وحصيلة بيعها وعدد الأصناف التي تم تسجيلها خلال العشرون سنة الماضية من محاصيل الأرز والقمح مقارنة بمحصول الاذرة، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب توحيد تامر، بشأن تدهور إنتاجية التقاوي المحلية بجميع محافظات الجمهورية لصالح الشركات المستوردة للتقاوي، وذلك لحضور رئيس مركز البحوث الزراعية ومسئولي المراكز البحثية المختصة بالمحاصيل الزراعية.

وأكد النائب هشام الحصرى، أهمية وجود رؤية كاملة حول ملف استنباط الأصناف الجديدة والتقاوى.



وأوضح أن ذلك يعد من الملفات الهامة التي تساعد في الإسراع في خطوات التنمية الزراعية التي تستهدفها البلاد في ظل توجهات وخطوات القيادة السياسية في هذا القطاع.



كما أوصت اللجنة أيضا بتأجيل مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طلبه النحال، بشأن عدم تسليم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لعقود تمليك المنتفعين لمساحاتهم الزراعية بمركز بدر والتابع للمراقبة العامة للتنمية بجنوب وغرب التحرير منذ عام 2009 رغم قيامهم بدفع مقدمات الثمن والاقساط.

أوصت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة النائبة نورا على ، العمل على سرعة تنقية جداول القيد للمرشدين السياحيين وإعداد قائمة صحيحة لمن لهم حق التصويت ، حتى يتسنى إجراء انتخابات لمجلس إدارة نقابة المرشدين السياحيين دون أن تتعرض تلك الانتخابات للطعن عليها سعياً لاستقرار مهنة الإرشاد السياحى والحفاظ على حقوق المرشدين السياحيين.