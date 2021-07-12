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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ختام القافلة الثقافية والمسرح المتنقل بـ الأقصر

فى ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم والتي تهدف إلى الوصول بالخدمات الثقافية للمناطق النائية والقرى المحرومة ثقافيا، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الاقصر بإقليم جنوب الصعيد  الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث اختتمت مكتبة النمسا الثقافية إحتفالية القافلة الثقافية والمسارح المتنقلة للقري الأكثر احتياجا، بقرية جزيرة راجح.

 

بدأ الحفل بقراءة القرآن الكريم الشيخ عبدالتواب محمد، أعقبه محاضرة بعنوان "اللغة العربية والحفاظ على الهوية المصرية" تحدث فيها عبد التواب محمد عن لغتنا الجميلة وهي اللغة العربية التي ذكر بها القرآن الكريم، ويجب المحافظة عليها لأنها تدل على هويتنا، بجانب ورشة فنون تشكيلية رسم حر بأستخدام القلم الرصاص وألوان الخشب والفلوماستر مع رواد المكتبة، إشراف كريمة الدسوقي، بالإضافة إلى مسابقة دوري ثقافي وتنوعت الأسئلة بين ثقافية وفنية، نفذتها وفاء السيد، كما أقيم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "الشعب هو البطل"، واختتم الحفل بعرض فني لفرقة الأقصر "فن شعبي" غناء ياسر فتحي.

ثقافة ثقافة الاقصر ثقافة أحمد بهاء الدين ثقافة إسلامية

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