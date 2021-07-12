دندش رواية واقعية من ملفات الاداب فى معرض الكتاب

تشارك الكاتبة شيماء فرح في معرض الكتاب بدورته ال 52 برواية " دندش" وتعد الجزء الاول من سلسلة " نساء خاسرات" وهي روايةمستوحاة من قصة واقعية من ملفات الاداب لفتاة ليل تحت السن القانوني.



تقول شيماء انها تشارك في معرض الكتاب بكتابين الاول هو مكالمة خاطئة وهو رواية رومانسية و الاخر " دندش" عمل اجتماعي دراميوهو من واقع ملفات الاداب فهو تجربة شخصية لصديقة اخصائية قامت بدراسة حالة الشخصية بطلة الرواية وهي تقوم بتحضيرالماجيستير.

وتوضح ان دندش هي شخصية حقيقية من واقع ملفات الاداب وهي رواية مختلفة وليست جريئة فهي عمل ادبي لا يحتوي اي الفاظ خارجةيستطيع اى شخص من افراد الاسرة قراءته





ودندش اسم شخصية البطلة وهي فتاة من فتيات الليل فتم اختيار اسم يليق بشخصيتها وتم كتابة عبارة " نساء خاسرات " على غلافالكتاب لانها سلسلة تحتوي على شخصيات لنساء ليل تحت السن القانوني و دندش هي اول شخصية في السلسلة.

وتضيف قائلة ان المعرض تم تنظيمة بشكل لائق على الرغم من انه دورة استثنائية وهو كان حلم الكثير من الشباب اقامته لكتابتهم وانتظارهم عرض اعمالهم للنور.