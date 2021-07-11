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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مشاريع مختلفة وديكورات مبهرة.. مشاركة متميزة من البحرين في معرض الكتاب

صدى البلد

تشارك دولة البحرين بجناح لها في معرض الكتاب حيث يمتاز الجناح بكبره وعرض لأهم إصدارات هيئة الثقافة البحرينية والديكورات المميزة التي تجذب الزوار للتصوير والقراءة ورسائل تحفيزية للحث علي أهمية القراءة والكتابة.

 

وقال بشار جاسر مدير معرض البحرين الدولي للكتاب، أن دولة البحرين حريصة دائما علي المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدعوة من وزيرة الثقافة كما أن المشاركة استثنائية بحكم جائحة كورونا وجميع الإصدارات الموجودة هي من إصدارات الهيئة المعنية بالثقافة والاثار والتراث فالهيئة لديها العديد من المشاريع منها مشروع النشر المشترك ومشروع كتاب البحرين الثقافية و مشروع نقل المعارف.

 

وأوضح أن مشروع نقل المعارف هو مشروع ترجمة الكتب ونقلها من العالم إلي الوطن العربي بحيث أن أهم الكتب الموجودة في العالم تترجم إلي اللغة العربية ومشروع النشر المشترك وكتاب البحرين هو مشروع دعم للكاتب البحريني في شتي المجالات من شعر ورواية وسيرة وأدب و فن وكل ما تحملها كلمة الثقافة بالإضافة إلي مشروع اطعام الثقافة وهو مزيج من الفنان التشكيلي و الطباخ.

 

شعار العام  

ويضيف قائلا، إنه يوجد شعارات سنوية يتم إطلاقها سنويا من قبل رئيسة الهيئة وكل عام تحمل عنوان وشعار العام هو " مسار اللؤلؤ" وهو طريق تابع للتراث العالمي ويمتد ل 3.5 كيلو ويقع في جزيرة المحرق في البحرين  ويتألف من 17 مبنى و3 حاضنة محار تقع بالقرب من البحر ويتحدث عن غواص اللؤلؤ منذ البداية الي نهاية الرحلة و نقلتها الوزيرة من قبل الإسلام الي وقتنا هذا. 

 

ويتابع قائلا أن الجناح مميز يمتاز بديكورات مميزة تحمل عنوان الخط العربي  تثير إعجاب الجمهور وتجعلهم يلتقطون الصور التذكارية بالإضافة إلي رسالة لأهمية القراءة والكتابة التي توصلنا إلي القراءة والمعرفة.

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