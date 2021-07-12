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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للعائلة الأردنية.. مواصفات و اسعار ام جي RX8 موديل 2021 .. صور

للعائلة الاردنية
للعائلة الاردنية .. مواصفات و اسعار ام جيRX8  موديل 2021

تنتمي السيارة ام جي RX8 موديل 2021 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، حيث تأتي باطلالة كبيرة الحجم، مما يمنحها مساحة داخلية عائلية تتسم بالرحابة، بينما تقدم داخل السوق الاردني للسيارات عبر  3 فئات من التجهيزات، وهم STD و COMFORT، و الفئة الثالثة كاملة التجهيزات LUXURY FULL 4WD.

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مواصفات السيارة ام جي RX8 موديل 2021

 

تستمد ام جي RX8 موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 220 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة، و عزم أقصى للدوران يبلغ 360 نيوتن/متر عند 4000 دورة في الدقيقة.

 بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 نقلات، مما يمنح السيارة أفضلية التسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال فترة زمنية تقدر مدتها نحو 9.5 ثانية، مع سرعة قصوى تصل غلى 180 كيلومتر في الساعة.

 

جاءت ام جيRX8  موديل 2021 بتصمي خارجي كبير حيث بلغ نسبة الطول نحو 4.923 متر، و عرض يبلغ 1.930 متر، و 1.810 متر للارتفاع، بالاضافة إلى قاعدة عجلات بطول 2.850 متر، و عدد 7 مقاعد، و خزان وقود يسع إلى 70 لتر.

ترتكز ام جيRX8  موديل 2021 على عجلات رياضية مدعومة بـ جنوط معدنية متعددة الاضلاع، و شبكات أمامية ذات مقاطع عرضية الشكل باللون الفضي اللامع، بالاضافة إلى اقطاب ثنائية الاداء على جانبي السقف، و اقواس نصف دائرية تزين اعلى منطقة العجلات مع عتبات بارزة نسبيًا، كما ظهرت بمصابيح أمامية و خلفية تعمل بتقني LEDLIGHT.

تضم ام جيRX8  موديل 2021 شاشة ملونة يبلغ قياسها 10.1 بوصة، و نظام صوتي و ترفيهي، و نوافذ كهربائية، و قفل مركزي، و فتحة سقف بانوراما للفئة عالية التجهيز، و رز ايقاف و تفعيل المحرك، و عجلة قيادة متعددة الوظائف و المهام.

اسعار ام جيRX8  موديل 2021 في الاردن

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل   STD 2021محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 32.900 دينار.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك  موديل  COMFORT 2021       محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 36.900 دينار.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LUXURY FULL 4WD 2021 محرك 2000 سي سي بسعر 41.500 دينار.

ام جي RX8 السيارة ام جي RX8 ام جي موديل 2021 رقم ا قياسي ا مواصفات السيارة ام جيRX8 موديل 2021

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