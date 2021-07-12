عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار فئات سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021.. صور

اسعار فئات سانج يونج
اسعار فئات سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021

تقدم شركة سانج يونج الكورية نسختها تيفولي XLV، و التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات طراز SUV، عبر عدة فئات 3 من التجهيزات لـ موديلات 2021، حيث تضم باقة من مواصفات الامن و السلامة، مع كماليات اخرى تتعلق بأنظمة مساعدة السائق، إلى جانب وسائل التحكم المتنوعة باختلاف الفئات المطروحة وهم، COMFORT و STYLE و LUXURY.

أداء السيارة سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021 

 

تستمد سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021 قوتها من محرك 4 سليندر، بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 128 حصان، و 160 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكي الأداء سداسية السرعات.

 

و من خلال تلك القدرات الفنية تتسارع سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021 من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر خلال فترة زمنية مدتها 12.7 ثانية، بينما تقدر نسبة استهلاكها من الوقود بـ 7.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

التصميم الخارجي لـ سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021

 

ترتكز سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021 على جنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، بينما تأتي بمقدمة ذات شبكات امامية سوداء متعددة المقاطع، مع مصابيح حادة تعمل بتقنية LEDLIGHT، بالاضافة إلى مصابيح الضباب، و مرايات جانبية ذات شرائط ضوئية، و اقطاب ثنائية الاداء على جانبي السقف، بينما جاءت نسبة الطول للسيارة نحو 4480 مم، و عرض يبلغ 1810 مم، مع 167 سم للارتفاع، إلى جانب مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 720 لتر، و فتحة سقف للفئة عالية التجهيز.

تجهيزات سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021

 

تضم سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021 العديد من وسائل الأمن و الحماية باختلاف الفئات المقدمة و تشمل، فرامل مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، بالاضافة إلى كماليات اخرى مثل زر تفعيل و ايقاف المحرك، و مستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، و حزمة عالية الاداء للفئة عالية التجهيز و تشمل خاصية المساعدة على تجاوز المنحدرات، و خاصية دعم الفرامل، و برنامج التوازن الالكتروني ESP.

كما تحتوي السيارة على شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، مع نظام صوتي و ترفيهي مكون من 6 مكبرات صوتية، مدعومة بمخرج USB، و بلوتوث  لسهولة التحكم، مع امكانية دعم التطبيقات الذكية، مع مقود حركة مالتي فانكشن، بالاضافة إلى مكييف هواء، و قفل مركزي، و زجاج كهربائي.

 

اسعار سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021 في مصر 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل COMFORT 2021محرك 1600 سي سي بسعر 325 ألف جنيه.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل STYLE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 345 ألف جنيه.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LUXURY 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 365 ألف جنيه.

سانج يونج تيفولي XLV SUV اسعار سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021 السيارة سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021

ترشيحاتنا

شكري يشارك في إفطار عمل مع نظرائه في بروكسل ويناقش التعاون الثنائي

فضل صوم العشر الأوائل من ذي الحجة

مدافع المقاصة يكشف سر احتفاله بهدفه أمام الأهلي

الشريف يهدي وزيرة الهجرة مفتاح الإسكندرية ومكرم تمنحه درع "إحياء الجذور"

شعراوي: 19,8 مليار جنيه لتنفيذ الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات

أوبو تستعد لإطلاق تحفتها Oppo Reno 6Z بمواصفات جبارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السودان يوجه رسالة عاجلة لروسيا بشأن أزمة سد النهضة

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية قبل توزيعه في اللجان

المياه ستعبر كوبري قصر النيل..عمرو أديب: سد النهضة سينهار.. وخبير يفجر مفاجأة

وزير التعليم لـ طلاب الثانوية العامة: ماتدخلوش اللجان بالموبايل

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

“لاعيبة الزمالك ريحتها وحشة ومفيش مسحوق”.. محمد صديق يهاجم فاروق جعفر

شقيق المطرب رامي صبري .. غرق مدمن بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة

اجازة عيد الاضحى 2021 .. تبدأ من الإثنين إلى السبت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الممبار الجملي في عيد الأضحى .. ووصفات لذيذة للبتلو والضاني

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. فنانات عشن حلم الأمومة بالتبني وكفالة اليتيم

ارتكب جريمة بشعة.. حملات تعاطف مع كاميرون هيرن المجرم الوسيم

فيديو جراف .. الانفجارات الشمسية هل تكون مؤشرا لنهاية العالم

فيديو جراف.. نيرمين الفقي تكشف عن رأيها في عمليات التجميل

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ