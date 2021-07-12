أسعار فئات سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021.. صور

تقدم شركة سانج يونج الكورية نسختها تيفولي XLV، و التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات طراز SUV، عبر عدة فئات 3 من التجهيزات لـ موديلات 2021، حيث تضم باقة من مواصفات الامن و السلامة، مع كماليات اخرى تتعلق بأنظمة مساعدة السائق، إلى جانب وسائل التحكم المتنوعة باختلاف الفئات المطروحة وهم، COMFORT و STYLE و LUXURY.

أداء السيارة سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021

تستمد سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021 قوتها من محرك 4 سليندر، بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 128 حصان، و 160 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكي الأداء سداسية السرعات.

و من خلال تلك القدرات الفنية تتسارع سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021 من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر خلال فترة زمنية مدتها 12.7 ثانية، بينما تقدر نسبة استهلاكها من الوقود بـ 7.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

التصميم الخارجي لـ سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021

ترتكز سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021 على جنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، بينما تأتي بمقدمة ذات شبكات امامية سوداء متعددة المقاطع، مع مصابيح حادة تعمل بتقنية LEDLIGHT، بالاضافة إلى مصابيح الضباب، و مرايات جانبية ذات شرائط ضوئية، و اقطاب ثنائية الاداء على جانبي السقف، بينما جاءت نسبة الطول للسيارة نحو 4480 مم، و عرض يبلغ 1810 مم، مع 167 سم للارتفاع، إلى جانب مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 720 لتر، و فتحة سقف للفئة عالية التجهيز.

تجهيزات سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021

تضم سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021 العديد من وسائل الأمن و الحماية باختلاف الفئات المقدمة و تشمل، فرامل مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، بالاضافة إلى كماليات اخرى مثل زر تفعيل و ايقاف المحرك، و مستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، و حزمة عالية الاداء للفئة عالية التجهيز و تشمل خاصية المساعدة على تجاوز المنحدرات، و خاصية دعم الفرامل، و برنامج التوازن الالكتروني ESP.

كما تحتوي السيارة على شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، مع نظام صوتي و ترفيهي مكون من 6 مكبرات صوتية، مدعومة بمخرج USB، و بلوتوث لسهولة التحكم، مع امكانية دعم التطبيقات الذكية، مع مقود حركة مالتي فانكشن، بالاضافة إلى مكييف هواء، و قفل مركزي، و زجاج كهربائي.

اسعار سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021 في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل COMFORT 2021محرك 1600 سي سي بسعر 325 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل STYLE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 345 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LUXURY 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 365 ألف جنيه.