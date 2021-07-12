ألمانيا تسجل 324 إصابة وحالتي وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 324 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 3 ملايين و736 ألفا و489 حالة.



ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول إنه سجل حالتي وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 91 ألفا و233 حالة.

وأفادت البيانات بأن حوالي ثلاثة ملايين و635 ألفا و100 حالة تماثلت للشفاء من المرض.

