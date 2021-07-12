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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لطلاب الثانوية العامة.. ابتعدوا عن هذه الأطعمة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

مع بدء امتحانات الثانوية العامة، واستمرار التوتر والشعور بالقلق حول الطلاب الذي يمكن أن يتسبب في عدم التركيز، يجب عليهم الحرص على تناول الأطعمة المفيدة وتجنب الأطعمة التي يمكن أن تسبب التوتر أو تؤثر عليهم بشكل سلبي.
 

كما أنه من المهم للغاية أن يحرص طلاب الثانوية العامة على تناول المياه طوال الوقت خاصة قبل وبعد الامتحان، كما تشير الدراسات إلى أن الوجبات الخفيفة ، مثل المكسرات والحليب وحتى القليل من الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تساعد في تقليل مستويات الكورتيزول والقلق ، وزيادة مستويات السيروتونين ، مما يجعل إجراء الاختبار يمر بهدوء، فيما يلي بعض النصائح التي يجب تجنبها خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، والطعمة التي يجب الابتعاد عن تناولها خلال هذه الفترة.

 

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وإليكم قائمة الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى تشوش الذاكرة والتعب وتقلب المزاج خلال أسبوع النهائيات:

1- المشروبات المحتوية على الكافيين ، مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة
2- الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر ، مثل البسكويت والحلوى والآيس كريم وما إلى ذلك.
3- الحبوب التي تحتوي على نسبة عالية من السكر
4- رقائق عادية
5- الأطعمة الدهنية مثل البيتزا والهامبرغر
6- الأطعمة المقلية ، مثل البطاطس المقلية أو قطع الدجاج
7- كما أن الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يجعل المرء يشعر بعدم الراحة والانتفاخ ، مما يجعل التركيز صعبًا.

كما أن كثير من طلاب الثانوية العامة الذين يدرسون للامتحانات يجدون أنفسهم يتناولون القهوة أو مشروبات الطاقة أو الصودا على أمل أن توفر في الواقع الطاقة والتركيز الذي يحتاجون إليه خلال الأسبوع. 

ولكن من الأفضل في الواقع تناول الكافيين باعتدال والتركيز بدلاً من ذلك على الحفاظ على رطوبتك عن طريق استهلاك كميات كافية من الماء، يمكن للكافيين أن يزيد القلق ، مما يجعل من الصعب التركيز ، وكذلك التهيج والإرهاق عند التخلص من الكافيين.

كما انه إذا تم استهلاك الكثير من الكافيين قبل الاختبار ، يمكن لطلاب الثانوية العامة أن يبدأوا في الشعور بأعراض الانسحاب في منتصف الاختبار ، مما يجعل التجربة غير سارة والشعور بالانزعاج خلال الامتحان .

 

المصدر campusexplorer

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