يارا جبران لـ صدى البلد : شخصيتى فى "ليه لأ" مبالغة في شكلها وردود افعالها

أكدت الفنانة يارا جبران أن الشكل الخارجى للشخصية التى لعبتها ضمن أحداث مسلسل “ليه لأ”، جاء بعد اتفاق ومناقشات مع مخرجة العمل مريم أبو عوف، ومصممة الأزياء ناهد نصر الله.

وتابعت يارا جبران فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الشكل الخارجى لـ “ بسنت ” كان نابعا من روح الشخصية داخل الأحداث، فهى من الشخصيات التى تهتم بالمظاهر، والذى يكون ظاهراً ضمن الأحداث أن الشخصية من عائلة ميسورة الحال ، لذا فقد اردنا توضيح هذا الجانب من خلال الشكل الخارجى.

وأستكملت “ يارا جبران ” ، حاولنا إظهار روح الشخصية من خلال الملابس والإكسسوار، والشخصية تأثرت بالإقامة فى دول الخليج وقد وظهر هذا فى شكل غطاء الراس “ الحجاب ” الذى كانت ترتديه ، فشخصية " بسنت تعتمد على “ الشو ” والمبالغة سواء فى الشكل الخارجى أو ردود أفعالها تجاه المواقف .

يارا جبران فى مشهد من العمل

وتتضيف “ يارا جبران ” : بعيداً عن الشكل الخارجى للشخصية سيناريو العمل كان غنيا بشكل كبير وهذا الأمر ساعدنى على معرفة الشخصية من الناحية الإنسانية ، وقد حاولت أن أفهم وجهة نظر الشخصية تجاه الأشياء حتى لا أجسدها على الشاشة من باب الشر المطلق حتى وإن اختلفت معها إنسانياً ، فقد حرصت على عدم إصدار أحكام على تصرفات الشخصية حتى أستطيع تجسيدها ، وهو ما كان مكتوب فى السيناريو .

بوستر منفرد لـ يارا جبران

لية لأ ؟! 2:





وشاركت يارا جبران فى بطولة مسلسل لية لأ بجانب منة شلبي وأحمد حاتم، كل من فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج شركة E producers للمنتج عبدالله أبو الفتوح.

وجسّدت الفنانة يارا جبران فى الأحداث شقيقة زوجة شقيق منة شلبي التى تلعب شخصية طبيبة بينما يلعب أحمد حاتم شخصية مهندس يُدعى “ صلاح ” .

ودارات أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى ، من خلال شخصية سيدة تسعى إلى تبنى طفل، إلا أنها تواجه صعوبات من خلال رفض المجتمع، حيث يعد العمل استكمالا لطرح الموضوعات التى تكشف التحديات التى تواجهها المرة.

الجدير بالذكر أن الجزء الأول من العمل كان قد تم طرحه العام الماضى، وقامت ببطولته أمينة خليل ومحمد الشرنوبى وهالة صدقى وهانى عادل.

أما الجزء الجديد فقد ناقض موضوعاً جديداً، وتلعب بطولته الفنانة منة شلبى، وقد تم عرضه على منصة شاهد vip التى عرض عليها الجزء الأول فى إطار 15 حلقة أيضاً .