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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"مباحث في فلسفة الأخلاق" .. إصدار علمي جديد لـ "البحوث الإسلامية" بمعرض الكتاب

جناح الأزهر في معرض
جناح الأزهر في معرض الكتاب

يعرض مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ضمن سلسلة الرسائل العلمية التي يقدمها بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في عامه الـ 52،  (مباحث في فلسفة الأخلاق).

 

الكتاب عبارة عن دراسات في فلسفة الأخلاق عامة، خطَّها المؤلف في شكلٍ مُبسَّط دون إسهاب أو غموض، بل جاءت العبارة واضحة، والجملة كاشفة عن المقصود، حرص فيها على إبراز الفكرة في قصد وإيجاز غير مُخلٍّ أو مُسهب، مؤصِّلًا للنظريات الأخلاقية، رابطًا بين آراء فلاسفة الأخلاق الإسلاميين بأمثالهم في الغرب؛ لبيان مواضع الالتقاء ومواطن الافتراق، مشيرًا إلى المصادر والمراجع التي ينبغي الرجوع إليها لِمَن طلب الزيادة، مُعرِّفًا بالعديد من الأعلام والمفكرين الذين وَرَدَ ذِكرهم في ثنايا البحث.

 

كما يحتوى الكتاب على موضوعات شتَّى وقضايا متنوعة، حيث يشتمل على سبعة مباحث، تضم: تعريف العلم، وموضوعه، وتقسيمه، وغايته ثم الأخلاق والعلم، ثم تناول الكتاب مكانة الأخلاق من الفلسفة؛ مبينًا تعريف الخُلق، وتكونه، والمؤثرات فيه، وأساليب تكوين الأخلاق، ثم يبيّن السلوك، والمقصد، والباعث، والضمير والمثل الأعلى، ثم يتطرق الكتاب إلى القياس الخلقي والمقاييس الخلقية.

مجمع البحوث الاسلامية الازهر الشريف مباحث في فلسفة الأخلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب

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