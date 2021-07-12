3 عوامل رئيسية للوقاية من فيروس كورونا.. تعرف عليها

انتشر في الآونة الأخيرة كثير من الأخبار حول فيروس كورونا، وسط الشعور بالقلق من سهولة الإصابة بالعدوى، فهو فيروس خطير ينتشر وقد يؤدي إلى الوفاة.

هذا الفيروس من سلالة خطيرة تتسبب في ظهور أعراض تشبه أعراض نزلات البرد العادية والسارس وبعض أمراض الجهاز التنفسي الأخرى، إضافة إلى بعض الأنواع الجديدة من الفيروس.

فيروس كورونا خطير، لكن باتخاذ إجراءات الوقاية يمكنك حماية نفسك من الإصابة به وأنت في الأماكن المفتوحة وفي المنزل أو حتى أثناء الاهتمام بشخص مريض، إذا شككت أنك مصاب بالفيروس فعليك التوجه إلى الطبيب على الفور.



احصل على اللقاح

إذا كان اللقاح متوفرًا في بلدك ويمكنك أخذه، يوجد عدة لقاحات مختلفة متوفرة وتم الموافقة على استخدامها في العديد من البلاد حول العالم، وإمكانية حصولك على اللقاح تعتمد على اللوائح المحددة في منطقتك وإذا كان متوفرًا بكميات في بلدك؛ لكن بشكلٍ عام، العاملين في المستشفيات والمجال الطبي عمومًا والأشخاص الكبار ومن يعانون من أمراض تعرضهم للخطر سيحصلون على اللقاح قبل غيرهم.



ابتعد عن الأشخاص الذين يسعلون أو يعطسون

فيروس كورونا من أمراض الجهاز التنفسي، لهذا السعال والعطس من أكثر أعراضه شيوعًا، والسعال والعطس يخرج معهما الفيروس إلى الهواء مما يزيد من خطر انتقاله إلى الآخرين، احرص على ترك مسافة بينك وبين الأشخاص الذين يظهر عليهم أعراض مرض في الجهاز التنفسي.

اطلب من الشخص الذي يسعل أو يعطس أن يبقى بعيدًا عنك بمسافة بطريقة غير محرجة لك أو له..

إذا كنت تعرف بوجود شخص حول أناس مرضى، فمن الأفضل أن تحافظ على مسافة بينك وبينه هو كذلك.

اغسل يديك بالماء والصابون لتقليل فرص الإصابة بالفيروس

أفضل طريقة لحماية نفسك من فيروس كورونا هي أن تغسل يديك كثيرًا؛ بلل يديك بالماء الدافئ ثم ضع عليها بعض الصابون اللطيف وافرك يدك به لمدة 20-30 ثانية، وبعدها اغسل يديك جيدًا بالماء الدافئ.



توصي منظمة الصحة العالمية بفرك راحتي يديك في بعضهما مع الخلخلة بين أصابعك بأكثر من طريقة مختلفة لتنظيف كل جزء في يديك، استخدم المناديل الورقية في تجفيف يديك وكذلك لغلق الصنبور بها.



احرص دائمًا على غسل يديك قبل تناول أي طعام أو شرب أي شيء، ومن الأفضل كذلك أن تغسل يديك في أي وقت تكون فيه في مكان عام أو بعد التعامل مع شخص تشك في إصابته بالفيروس.



إذا كنت في مكان أو وقت لا يمكنك فيه غسل يديك، يمكنك استخدام معقم يدين يحتوي على الكحول بنسبة 60-95%، إذا زادت نسبة الكحول عن 95% فإنه يكون أقل فاعلية.