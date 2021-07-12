عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 عوامل رئيسية للوقاية من فيروس كورونا.. تعرف عليها

فيروس كورونا
فيروس كورونا

انتشر في الآونة الأخيرة كثير من الأخبار حول فيروس كورونا، وسط الشعور بالقلق من سهولة الإصابة بالعدوى، فهو فيروس خطير ينتشر وقد يؤدي إلى الوفاة. 

هذا الفيروس من سلالة خطيرة تتسبب في ظهور أعراض تشبه أعراض نزلات البرد العادية والسارس وبعض أمراض الجهاز التنفسي الأخرى، إضافة إلى بعض الأنواع الجديدة من الفيروس. 

فيروس كورونا خطير، لكن باتخاذ إجراءات الوقاية يمكنك حماية نفسك من الإصابة به وأنت في الأماكن المفتوحة وفي المنزل أو حتى أثناء الاهتمام بشخص مريض، إذا شككت أنك مصاب بالفيروس فعليك التوجه إلى الطبيب على الفور.

 

كل ما لا تعرفه عن فقر الدم المنجلي وعلاقته بـ فيروس كورونا

بسبب الطفرات .. أعراض الإصابة بـ فيروس كورونا بعد تلقي اللقاح


احصل على اللقاح 

إذا كان اللقاح متوفرًا في بلدك ويمكنك أخذه، يوجد عدة لقاحات مختلفة متوفرة وتم الموافقة على استخدامها في العديد من البلاد حول العالم، وإمكانية حصولك على اللقاح تعتمد على اللوائح المحددة في منطقتك وإذا كان متوفرًا بكميات في بلدك؛ لكن بشكلٍ عام، العاملين في المستشفيات والمجال الطبي عمومًا والأشخاص الكبار ومن يعانون من أمراض تعرضهم للخطر سيحصلون على اللقاح قبل غيرهم. 
 

ابتعد عن الأشخاص الذين يسعلون أو يعطسون 

فيروس كورونا من أمراض الجهاز التنفسي، لهذا السعال والعطس من أكثر أعراضه شيوعًا، والسعال والعطس يخرج معهما الفيروس إلى الهواء مما يزيد من خطر انتقاله إلى الآخرين، احرص على ترك مسافة بينك وبين الأشخاص الذين يظهر عليهم أعراض مرض في الجهاز التنفسي.
اطلب من الشخص الذي يسعل أو يعطس أن يبقى بعيدًا عنك بمسافة بطريقة غير محرجة لك أو له..
إذا كنت تعرف بوجود شخص حول أناس مرضى، فمن الأفضل أن تحافظ على مسافة بينك وبينه هو كذلك.

اغسل يديك بالماء والصابون لتقليل فرص الإصابة بالفيروس

أفضل طريقة لحماية نفسك من فيروس كورونا هي أن تغسل يديك كثيرًا؛ بلل يديك بالماء الدافئ ثم ضع عليها بعض الصابون اللطيف وافرك يدك به لمدة 20-30 ثانية، وبعدها اغسل يديك جيدًا بالماء الدافئ.


توصي منظمة الصحة العالمية بفرك راحتي يديك في بعضهما مع الخلخلة بين أصابعك بأكثر من طريقة مختلفة لتنظيف كل جزء في يديك، استخدم المناديل الورقية في تجفيف يديك وكذلك لغلق الصنبور بها. 


احرص دائمًا على غسل يديك قبل تناول أي طعام أو شرب أي شيء، ومن الأفضل كذلك أن تغسل يديك في أي وقت تكون فيه في مكان عام أو بعد التعامل مع شخص تشك في إصابته بالفيروس.


إذا كنت في مكان أو وقت لا يمكنك فيه غسل يديك، يمكنك استخدام معقم يدين يحتوي على الكحول بنسبة 60-95%، إذا زادت نسبة الكحول عن 95% فإنه يكون أقل فاعلية. 

فيروس كورونا الوقاية من كورونا اسباب فيروس كورونا علاج فيروس كورونا اخبار الصحة

ترشيحاتنا

السوشيال ميديا تنشر خبر انتحار طالب ثانوية عامة بعد الامتحان.. والطالب: أنا عايش

زوجة معارض الرئيس الفنزويلي خوان جوايدو تتهم الشرطة بالتدبير لاعتقاله

بعد توجيهات السيسي.. البرلمان يزف بشرى سارة بشأن هبوط أسعار السيارات والبنزين

أستاذ اقتصاد: أراضي الدولة كانت عرضة للانتهاك ووضع اليد قبل 2016

لليوم الثانى.. الأحمال الكهربائية تحقق رقما قياسىا لأول مرة منذ سنوات

توجيهات الملك سلمان..مساعدات سعودية إلى تونس لمواجهة كورونا.. تفاصيل الشحنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاتحاد الأوروبي : سنفرض عقوبات على إثيوبيا

الداخلية تستجيب لـ"صدى البلد" بشأن شكاوى سكان ميدان الحلمية

بعد وفاة شقيق رامي صبري .. كيف تقنع الأشخاص بالخضوع لعلاج الإدمان؟

تحركات عسكرية عاجلة لـ الجيش السوداني

لأصحاب القروض.. غرامة تصل لـ نصف مليون جنيه حال قيامك بهذا الفعل

سد النهضة.. سامح شكري: مجلس الأمن في مرحلة التشاور

انفصال أصالة عن زوجها الجديد رسميا.. خاص

رسميا.. غياب نجمي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السماء تمطر مسامير وسلاحف.. شاهد | أحداث غريبة في أمريكا

مرحاض يحول الفضلات إلى نقود ويولد الطاقة لاستخدامها في تشغيل السيارات

بعد الخسارة الأوروبية.. "ليلة سوداء" مرت علي نساء إنجلترا

طريقة عمل الممبار الجملي في عيد الأضحى .. ووصفات لذيذة للبتلو والضاني

فيديو

فيديوجراف.. حفلات زفاف النجوم في 2021

هند صبري توجه رسالة للرئيس السيسي بعد دعم مصر لـ تونس.. فيديو

فيديو جراف.. اغتنموها.. فضل الليالي العشر وأحب الأعمال فيها إلى الله

فيديوجراف.. تفاصيل مثيرة.. نهاية مأساوية لشقيق رامي صبري

المزيد

ساحة رأي

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

اﻟﻤﺰﻳﺪ