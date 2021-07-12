محافظ أسيوط : وضع تربة زلطية بعدة شوارع بمدينة القوصية

تمهيداً لرصفها

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز وقرى ونجوع المحافظة والتي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تنفيذها للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأشار محافظ أسيوط إلى استكمال خطة الرصف بمركز القوصية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021/2022 وبرنامج رد الشئ لأصله بقرى ومدينة القوصية وفقاً للمواعيد المحددة مسبقاً طبقاً للاشتراطات والمواصفات الفنية وفقاً للامكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم في النقل والانتقال لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.



وقالت هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية إنه تم وضع التربة الزلطية بشوارع مكه المكرمة والإدارة الزراعية والدرواشة بمدينة القوصية تمهيداً لبدء أعمال الرصف التي يتم بالأساليب الإحترافية التي يقوم بها داخل مجال الرصف ضمن خطة الرصف للعام المالى الحالي 2021/2022 لربط المداخل والمخارج ببعضها البعض بعد إعادة رصفها بمدينة القوصية

لفتت هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية إلى إشراف مصطفى فتحي ومصطفى عرابي نائبي رئيس المركز على الأعمال وفقاً لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي شدد على المتابعة المستمرة لتلك الأعمال والتأكد من سير العمل بهما وتنفيذها وفقاً للمواصفات والجداول الزمنية الموضوعة لافته إلى متابعة قسم الاشغالات لإزالة أي معوقات يمكن أن تواجه أعمال إعادة الرصف التي تتم بإشراف هيئة الطرق والكباري التي تشرف على أعمال الرصف المدرجة بالخطة لهذا العام المالى الحالى بناء على البروتوكول المبرم بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل.

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