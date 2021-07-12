الغرفة التجارية تناقش مشاكل أصحاب المكاتب والشركات السياحية

ويطالبون بتسهيل دخول البضائع من النفق

ناقش أحمد الشيخ رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء المشاكل التى يواجهها أصحاب المكاتب والشركات فى جنوب سيناء والتي كان أبرزها عدم استخراج التراخيص لأصحاب المكاتب والشركات السياحية.

والتقدم بطلب إلى محافظ جنوب سيناء لتخصيص أرض بغرض انشاء نادى غوص سياحى عالمى بطراز معمارى بيئى يضم جميع مراكز الغوص بجنوب سيناء به حمام سباحة ذات مقاييس عالمية وفريد من نوعه لتعليم ممارسة رياضة الغوص الحر بسعر تحدده المحافظة.



وقال الشيخ إن الغرفة التجارية بجنوب سيناء خاطبت الغرفة التجارية بمحافظة تبوك بالمملكة العربية السعودية الحاضنة لمشروع نيوم السياحى العالمى والتى تشترك جنوب سيناء فى هذا المشروع السياحى العملاق بغرض التعاون فى فرص الاستثمار السياحى بين المحافظتين.

وذلك خلال اجتماع الغرفة التجارية بقاعة الغرفة وبحضور هشام خضير رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجنوب سيناء وأحمد سالم مدير الغرفة التجارية.

واستعرض وائل عبد العظيم رئيس لجنة مكاتب السياحة اهم مطالب أصحاب المكاتب وهى سرعة تقنين أوضاع المكاتب والشركات الغير مرخصة ووضع آلية لتقنينها وعدم تعرض الشرطة لهم حتى يتم تقنين أوضاعهم واستخراج التراخيص لهم.

وطالب أحمد صقر رئيس لجنة سياحة السفارى والمخيمات بجنوب سيناء بتسهيل مرور قطع الغيار من نفق الشهيد أحمد حمدي وضرورة إدخال المرافق لمراكز الموتوسيكلات من مياه وكهرباء وصرف صحى واستيراد موتوسيكلات رباعية معفاة من الجمارك أسوة بسيارات النقل السياحية.

وطالب المشاركون في الاجتماع بسرعة تقنين أوضاع المكاتب والشركات الغير مرخصة والتى لديها جميع الأوراق الرسمية.

علاوة علي تحديد مقابلة مع الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لعرض المشاكل التى يواجهها أصحاب الأنشطة السياحية بجنوب سيناء وكيفية توفير سبل الدعم ومقابلات، وإبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ووزير السياحة ومحافظ جنوب سيناء.

ووعد هشام خضير رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بتنفيذ تلك المطالب مع إرسال خطابات إلى الأجهزة التنفيذية لتسهيل عمل شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء.

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اجتماع الغرفة

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