نسب النجاح مطمئنة ..

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات ، يبحث عنها جميع طلاب الدبلومات الفنية 2021 بإهتمام ملحوظ على مختلف المواقع الموجودة على شبكة الانترنت ، وذلك بالتزامن مع سير العمل على قدم وساق في كنترولات الدبلومات الفنية 2021 .

استعدادات اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن كنترولات الدبلومات الفنية ، انتهت من تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات

وقال المصدر أن مؤشرات تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية جيدة ، ومن المتوقع وفقا للتقديرات أن تكون نسب النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات مطمئنة في مختلف المواد.

وأشار المصدر إلى أنه ، تتم الان اعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات ، استعدادا لـ أن يتم عرض نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لاعتمادها رسميا، ثم يتم إصدار بيان رسمي لإعلان أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2021.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات

كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات ، مؤكداً أنه من المخطط أن يتم اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 يوم 29 يوليو 2021 ، على أن يتم فتح باب تظلمات الدبلومات الفنية ، ثانى يوم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات وذلك لمدة 15 يوم .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات

يمكن لمن يهمه الامر متابعة اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 خلال شهر يوليو الجاري ، من خلال الدخول على بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات من خلال الرابط التالي : http://nategafany.emis.gov.eg/

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات

للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ، يجب على طلاب الدبلومات الفنية 2021 اتباع الخطوات التالية :

اضغط على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021

اختر النوعية (صناعي - زرعي - تجاري - فندقي )

ادخل رقم الجلوس

اضغط على عرض النتيجة

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن امتحانات الدبلومات الفنية 2021 ، سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء كل امتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان ، إلى جانب الاطمئنان على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس، ومتابعة توفير كافة المستلزمات الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية في لجان امتحانات الدبلومات الفنية.