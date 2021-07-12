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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لـ حماية المهاجرين واللاجئين.. شكري يلتقي مفوضة الاتحاد الأوروبي للهجرة| صور

شكري يلتقي مفوضة
شكري يلتقي مفوضة الاتحاد الاوروبي للهجرة

التقى سامح شكري،‬ وزير الخارجية ‫اليوم الاثنين بمفوضة الاتحاد الأوروبي للهجرة والشئون الداخلية إيلفا يوهانسون؛ لبحث التعاون بين الجانبين في مجالي الهجرة واللجوء، وكيفية دعم مسارات الهجرة النظامية، وتعزيز حماية المهاجرين واللاجئين، وتطوير التعاون الإقليمي والدولي في هذه المجالات.

ويأتي اللقاء استمرارا لجهود وزير الخارجية المكثفة خلال زيارته لـ بروكسل والتي بدأت أمس الأول وشملت الزيارة مباحثات مع نظرائه الأوروبيين بشكل معمق حول جوانب العلاقات الثنائية بين الجانبين، وكذا تبادُل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المُشترك

توجه سامح شكري، وزير الخارجية، على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، في زيارة يبحث خلالها دعم التعاون واستعراض آخر التطورات المتعلقة بملف سد النهضة الإثيوبي.

شكري يلتقي مفوضة الاتحاد الاوروبي للهجرة
شكري يلتقي مفوضة الاتحاد الاوروبي للهجرة
شكري يلتقي مفوضة الاتحاد الاوروبي للهجرة
شكري يلتقي مفوضة الاتحاد الاوروبي للهجرة
شكري يلتقي مفوضة الاتحاد الاوروبي للهجرة
شكري يلتقي مفوضة الاتحاد الاوروبي للهجرة
شكري يلتقي مفوضة الاتحاد الاوروبي للهجرة
شكري يلتقي مفوضة الاتحاد الاوروبي للهجرة

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لـ حماية المهاجرين واللاجئين.. شكري يلتقي مفوضة الاتحاد الأوروبي للهجرة| صور

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