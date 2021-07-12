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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية: تسجيل 1244 إصابة بـ كورونا.. وتقديم 20 مليون جرعة لقاح

علم السعودية
علم السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تقديم 20 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا حتى الآن في المملكة، وفقًا لقناة "العربية".

 

وكشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1244 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي الإصابات 502439 حالة.

 

التعافي والوفيات

 

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 1523 حالات تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 483937 حالة.

 

وأكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7992 حالة وفاة.

 

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10510 والحالات الحرجة 1434 حالة.

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