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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بثروة 12 مليون دولار.. حكم نهائي اليورو الأغنى في العالم

الحكم
الحكم

يعد الحكم الهولندي بيورن كويبرز البالغ 48 عاما الذي أدار المباراة النهائية لكأس أمم أوروبا "يورو 2020"، أغنى حكم كرة قدم في العالم بثروة تتجاوز الـ12 مليون دولار.

 

وبحسب ما نشرته وكالة “ار تي ” الروسية، يمتلك كويبرز سلسلة "Jumbo" للمتاجر "السوبر الماركت" في هولندا وبلجيكا، إضافة إلى امتلاكه صالونا شهيرا لتصفيف الشعر في مدينة أولدنزال مسقط رأسه.

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وكويبرز هو حكم دولي منذ عام 2006، وهو أول حكم هولندي يتولى مسؤولية إدارة المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأوروبية.

يذكر أن المباراة النهائية لـ"يورو 2020" انتهت بفوز المنتخب الإيطالي على حساب نظيره الإنجليزي بركلات الترجيح 3-2، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليتوج "الآتزوري" باللقب الأوروبي الثاني في تاريخه بعد عام 1968. 

وتُوج منتخب إيطاليا ببطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”، وذلك بفوزه على إنجلترا بضربات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثلهما.

منتخب إيطاليا حصد لقب اليورو للمرة الثانية في تاريخه، والأولى منذ 53 عامًا.. اللقب الأول الكبير منذ 15 عامًا، منذ التتويج بمونديال 2006، والذي من بعده كان أفضل إنجازات الطليان خسارة نهائي يورو 2012 من إسبانيا برباعية.. فترة للنسيان تخللها فشل في التأهل لكأس العالم 2018، في أمر غير معتاد على “ الأزوري” المُتوج باللقب العالمي 4 مرات.

روبرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي، استلم منصبه الحالي في مايو لعام 2018، استلم الطليان وهم في أسوأ نسخة لهم، وأسوأ ترتيب لهم في تصنيف الفيفا، فكيف جعلهم أبطالًا لليورو.. يصلون لـ 34 مباراة متتالية بدون هزيمة.. تقديم أفضل أداء، وأن يصبحوا أفضل منتخب عالميًا في الوقت الحالي؟

مانشيني مدرب كبير بلا شك، فهو استطاع تحقيق العديد من البطولات مع مانشستر سيتي، ومع إيطاليا، قام بعمل رائع تكتيكيًا ونفسيًا مع لاعبيه.

مانشيني أعطى الفرصة لأكبر عدد من لاعبي المنتخب، فأدخل في أنفسهم شعور ويقين بأن كلهم سواء عنده، لا يوجد لاعب أساسي ولاعب بديل، ومنح كل لاعبيه الثقة، فرأينا سبينازولا الذي وصل لسن الـ 28 دون أن يشكره أحد على مستواه، مطمعًا لكل الفرق الأوروبية بسبب أدائه في اليورو، وبعد إصابته، لعب بديله إيمرسون بالميري بأفضل أداء.. لوكاتيلي الذي لعب أول مباراتين بدلًا من فيراتي المصاب، ليحل محله ذلك الأخير حتى نهاية اليورو بأداء مثالي .. رأينا إنسيني وكييزا وباريلا والجميع.. فأصبح كل الطليان في المنتخب يؤدون بأفضل أداء ممكن.

حكم بيورن كويبرز كأس أمم أوروبا يورو 2020 كرة قدم

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نهائي يورو 2020 يكشف وجه إنجلترا العنصري.. إساءات بالجملة ضد راشفورد وسانشو وساكا.. وثورة في بريطانيا ضد الإرث التمييزي

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