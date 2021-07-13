بثروة 12 مليون دولار.. حكم نهائي اليورو الأغنى في العالم

يعد الحكم الهولندي بيورن كويبرز البالغ 48 عاما الذي أدار المباراة النهائية لكأس أمم أوروبا "يورو 2020"، أغنى حكم كرة قدم في العالم بثروة تتجاوز الـ12 مليون دولار.

وبحسب ما نشرته وكالة “ار تي ” الروسية، يمتلك كويبرز سلسلة "Jumbo" للمتاجر "السوبر الماركت" في هولندا وبلجيكا، إضافة إلى امتلاكه صالونا شهيرا لتصفيف الشعر في مدينة أولدنزال مسقط رأسه.

وكويبرز هو حكم دولي منذ عام 2006، وهو أول حكم هولندي يتولى مسؤولية إدارة المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأوروبية.

Referee for the #EURO2020 final is Bjorn Kuipers. He is arguably the richest referee in the world, with more than $12 million. He has business interests major super market chains pic.twitter.com/Vtwy4Af63H — Torsu 2.0 (@alfred_torsu) July 11, 2021

يذكر أن المباراة النهائية لـ"يورو 2020" انتهت بفوز المنتخب الإيطالي على حساب نظيره الإنجليزي بركلات الترجيح 3-2، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليتوج "الآتزوري" باللقب الأوروبي الثاني في تاريخه بعد عام 1968.

Meet Bjorn Kuipers: “The World’s Richest Referee”



Kuipers is overseeing the Euro 2020 Final between England and Italy.



But beyond the field, Kuipers has made millions running branches of a Dutch supermarket chain, Jumbo. pic.twitter.com/WKKV4zYwFB — Front Office Sports (@FOS) July 11, 2021

وتُوج منتخب إيطاليا ببطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”، وذلك بفوزه على إنجلترا بضربات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثلهما.

منتخب إيطاليا حصد لقب اليورو للمرة الثانية في تاريخه، والأولى منذ 53 عامًا.. اللقب الأول الكبير منذ 15 عامًا، منذ التتويج بمونديال 2006، والذي من بعده كان أفضل إنجازات الطليان خسارة نهائي يورو 2012 من إسبانيا برباعية.. فترة للنسيان تخللها فشل في التأهل لكأس العالم 2018، في أمر غير معتاد على “ الأزوري” المُتوج باللقب العالمي 4 مرات.

روبرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي، استلم منصبه الحالي في مايو لعام 2018، استلم الطليان وهم في أسوأ نسخة لهم، وأسوأ ترتيب لهم في تصنيف الفيفا، فكيف جعلهم أبطالًا لليورو.. يصلون لـ 34 مباراة متتالية بدون هزيمة.. تقديم أفضل أداء، وأن يصبحوا أفضل منتخب عالميًا في الوقت الحالي؟

مانشيني مدرب كبير بلا شك، فهو استطاع تحقيق العديد من البطولات مع مانشستر سيتي، ومع إيطاليا، قام بعمل رائع تكتيكيًا ونفسيًا مع لاعبيه.

مانشيني أعطى الفرصة لأكبر عدد من لاعبي المنتخب، فأدخل في أنفسهم شعور ويقين بأن كلهم سواء عنده، لا يوجد لاعب أساسي ولاعب بديل، ومنح كل لاعبيه الثقة، فرأينا سبينازولا الذي وصل لسن الـ 28 دون أن يشكره أحد على مستواه، مطمعًا لكل الفرق الأوروبية بسبب أدائه في اليورو، وبعد إصابته، لعب بديله إيمرسون بالميري بأفضل أداء.. لوكاتيلي الذي لعب أول مباراتين بدلًا من فيراتي المصاب، ليحل محله ذلك الأخير حتى نهاية اليورو بأداء مثالي .. رأينا إنسيني وكييزا وباريلا والجميع.. فأصبح كل الطليان في المنتخب يؤدون بأفضل أداء ممكن.