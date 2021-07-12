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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تسير إلى المجهول.. البيت الأبيض: مستقبل القيادة السياسية في هايتي غامض

البيت الابيض
البيت الابيض

قالت السكرتيرة الصحفية لـ البيت الأبيض، جين بساكي، اليوم الاثنين خلال إفادة يومية، إن كبار المسؤولين الأمريكيين لم يتمكنوا خلال زيارة هايتي من التوصل إلى أي استنتاجات بشأن الشكل الذي سيبدو عليه مستقبل القيادة السياسية للبلاد.

وأعلن البيت الأبيض أن وفدًا من مسؤولي المخابرات والأمن الأمريكيين التقوا بمسؤولين في هايتي في الوقت الذي تعاني فيه الدولة الكاريبية من فوضى في اعقاب اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.

وقالت بساكي: “لم يكن واضحًا بعد زيارة الوفد الأمريكي إلى هايتي ما هو شكل القيادة السياسية المستقبلية في البلاد” مضيفة “هناك نقص في الوضوح بشأن مستقبل القيادة السياسية”

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وطلب المسؤولون الأمريكيون الذين يزورون هايتي تقديم المزيد من المساعدة في تحقيق الاغتيال

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي اليوم الاثنين، إن الحكومة الأمريكية تلقت طلب مساعدة إضافية في التحقيق في اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.

وسافر وفد من مسؤولي المخابرات والأمن الأمريكيين إلى هايتي يوم الأحد والتقى برئيس الوزراء بالإنابة كلود جوزيف ورئيس الوزراء المعين أرييل هنري وممثلي الشرطة الوطنية الهايتية الذين يجرون التحقيق في اغتيال مويس.

وأضافت السكرتيرة الصحفية “أثناء تواجدهم هناك، عملوا على فهم طلب المساعدة بشكل أفضل وتقديم المساعدة لقوات إنفاذ القانون، على الأرض التقوا بكل من رئيس الوزراء بالوكالة ورئيس الوزراء المعين كلاهما وقد فعلوا تلقوا الطلبات، بينما كانوا هناك على الأرض للحصول على مساعدة إضافية”.

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