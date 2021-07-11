خطف وليس اغتيال .. مفاجأة في اعترافات قتلة رئيس هايتي

كشفت التحقيقات في حادث اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس ان الجناة ارادوا اغراق الدولة الكاريبية المضطربة في فوضى أكبر

وقال الجناة وهم مجموعة من الكولومبيين والأمريكيين الهايتيين المشتبه في قيامهم باغتيال الرئيس الهايتي في اعترافاتهم للمحققين إنهم كانوا يرغبون في خطف رئيس هايتي واحتجازه وليس قتله.

وقُتل مويس بالرصاص في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء في منزله في بورت أو برنس على يد ما وصفته السلطات الهايتية بأنها وحدة من القتلة تتكون من 26 كولومبيًا واثنين من الأمريكيين الهايتيين.

وقال قاضي التحقيق كليمان نويل، الذي كان من بين أول من استجوب الأمريكيين الهايتيين من بين المشتبه بهم الـ 19 المحتجزين حتى الآن: “ربما كانوا يراقبون وينتظرون الفرصة لهم للقيام بذلك”

وأصر جيمس أ. سولاجز ، 35 عامًا ، وفينسنت جوزيف ، 56 عامًا ، وكلاهما من جنوب فلوريدا ، على أن الخطة لم تكن لاغتيال رئيس هايتي.

وقال المحقق نويل، وفقًا لصحيفة ميامي هيرالد، إن الأمريكيين الهايتيين قالا إنهما كانا هناك، لكنهما لم يذهبا لقتل الرئيس.

واضافا إنهما يعرفان ما حدث، لكنهما لم يشاركا في القتل، كانوا موجودين للترجمة فقط