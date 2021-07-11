عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطف وليس اغتيال .. مفاجأة في اعترافات قتلة رئيس هايتي

رئيس هايتي
رئيس هايتي

كشفت التحقيقات في حادث اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس ان الجناة ارادوا اغراق الدولة الكاريبية المضطربة في فوضى أكبر 

وقال الجناة وهم مجموعة من الكولومبيين والأمريكيين الهايتيين المشتبه في قيامهم باغتيال الرئيس الهايتي في اعترافاتهم للمحققين إنهم كانوا يرغبون في خطف رئيس هايتي واحتجازه وليس قتله.

وقُتل مويس بالرصاص في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء في منزله في بورت أو برنس على يد ما وصفته السلطات الهايتية بأنها وحدة من القتلة تتكون من 26 كولومبيًا واثنين من الأمريكيين الهايتيين.

تحرك أمريكي عاجل نحو أزمة هايتي بعد اغتيال رئيسها

العصابات تدخل على الخط وحرب شوارع مرتقبة .. من قتل رئيس هايتي؟

وقال قاضي التحقيق كليمان نويل، الذي كان من بين أول من استجوب الأمريكيين الهايتيين من بين المشتبه بهم الـ 19 المحتجزين حتى الآن: “ربما كانوا يراقبون وينتظرون الفرصة لهم للقيام بذلك”

وأصر جيمس أ. سولاجز ، 35 عامًا ، وفينسنت جوزيف ، 56 عامًا ، وكلاهما من جنوب فلوريدا ، على أن الخطة لم تكن لاغتيال رئيس هايتي.

وقال المحقق نويل، وفقًا لصحيفة ميامي هيرالد، إن الأمريكيين الهايتيين قالا إنهما كانا هناك، لكنهما لم يذهبا لقتل الرئيس.

واضافا إنهما يعرفان ما حدث، لكنهما لم يشاركا في القتل، كانوا موجودين للترجمة فقط

خطف الأمريكيين فلوريدا حرب شوارع اغتيال الرئيس جوفينيل مويس بورت أو برنس اغتيال رئيس هايتي رئيس هايتي جوفينيل مويس رئيس هايتي الرئيس الهايتي اغتيال الرئيس الهايتي

موضوعات متعلقة

غير محصنين.. ترامب يهاجم فيسبوك وتويتر وجوجل من جديد

شكري لنظيره الإسرائيلي: لن نتوانى عن دعم جهود إقامة الدولة الفلسطينية

السفير سعيد هندام يبحث مع وزير الصحة التشيكي سبل دعم التعاون الصحي بين البلدين

شكري‬⁩ يلتقي نظيره السلوفيني ويبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية

لبحث التعاون.. شكري يلتقي وزير خارجية مالطا في بروكسل

سفارة مصر بـ بلجراد تشارك في أكبر حدث بشرق وجنوب أوروبا للاحتفال بالصداقة مع أفريقيا | صور

روسيا تخطط لبناء أول مفاعل نووي ثابت على سطح المريخ

على هامش زيارته لبروكسل.. شكري يلتقي نظيره الإسرائيلي الجديد | صور

ترشيحاتنا

خطف وليس اغتيال .. مفاجأة في اعترافات قتلة رئيس هايتي

جيروزاليم بوست تلقي الضوء على محادثات شكري مع وزير خارجية إسرائيل

أحمد موسى: وضع كورونا فى تونس كارثي

ولي عهد السعودية مع سلطان عمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي..شاهد

المياه ستعبر كوبري قصر النيل..عمرو أديب: سد النهضة سينهار.. وخبير يفجر مفاجأة

أحلام ترد على هاشتاج طلاقها من زوجها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجازة عيد الاضحى 2021 .. تبدأ من الإثنين إلى السبت

الخارجية الأمريكية: هذا الحل هو الأنسب لـ أزمة سد النهضة.. فيديو

هل سينهار سد النهضة قريبًا ؟ .. الإجابة عند الخبراء

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

أول قرار من الأهلي بعد الفوز برباعية على المقاصة في الدوري

“لاعيبة الزمالك ريحتها وحشة ومفيش مسحوق”.. محمد صديق يهاجم فاروق جعفر

وزير التعليم يرفض إعادة امتحان عربي الثانوية العامة.. ويؤكد: ما تسربش

لن يطبق بأثر رجعي..تطورات جديدة في مقترح ربط الدعم بعدد أطفال الأسرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

امرأة تستيقظ في ذعر.. شاهد ماذا وجدت فوق سريرها

فيديو

ارتكب جريمة بشعة.. حملات تعاطف مع كاميرون هيرن المجرم الوسيم

فيديو جراف .. الانفجارات الشمسية هل تكون مؤشرا لنهاية العالم

فيديو جراف.. نيرمين الفقي تكشف عن رأيها في عمليات التجميل

فيديو جراف.. "راني" أصغر بقرة في العالم

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ