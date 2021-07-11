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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العصابات تدخل على الخط وحرب شوارع مرتقبة .. من قتل رئيس هايتي؟

صدى البلد

قال أحد أقوى زعماء العصابات في هايتي يوم السبت إن رجاله سينزلون إلى الشوارع للاحتجاج على اغتيال الرئيس جوفينيل مويس ، مهددين بإدخال الدولة الكاريبية الفقيرة في حالة من الفوضى.

وبحسب تقرير وكالة "رويترز" البريطانية، جيمي شيريزير ، شرطي سابق معروف باسم "باربيكيو" الذي يرأس ما يسمى اتحاد G9 من تسع عصابات شجبت الشرطة والسياسيين المعارضين واتهمهم بالتواطؤ مع "البرجوازية العفنة" من أجل "التضحية" بمويس هذا الأسبوع.

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وقال في خطاب مصور مرتديا زيا عسكريا كاكي وجلس أمام علم هايتي "كانت مؤامرة وطنية ودولية ضد الشعب الهايتي".

وأضاف:"نطلب من كل القواعد التعبئة والتحرك والنزول الى الشوارع لتسليط الضوء على اغتيال الرئيس".

قُتل مويس بالرصاص قبل فجر يوم الأربعاء في منزله في بورت أو برنس على يد ما قالت السلطات الهايتية إنها وحدة من القتلة المدربين تضم 26 كولومبيًا واثنين من مواطني هايتي.

تسببت جريمة القتل والمؤامرة التي لا تزال غامضة وراءها في مزيد من عدم الاستقرار السياسي في الدولة المضطربة منذ فترة طويلة، مما دفع الحكومة إلى طلب المساعدة من الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

قال شيريزير إن أتباعه سيمارسون "العنف المشروع" وإن الوقت قد حان لـ "سادة النظام" - رجال الأعمال من أصول سورية ولبنانية الذين يسيطرون على أجزاء من الاقتصاد - لـ "رد الجميل" للبلاد.

وأضاف:"حان الوقت للسود ذوي الشعر المجعد مثلنا لامتلاك محلات السوبر ماركت ، ولامتلاك وكلاء سيارات وبنوك".

وكان بعض الأقطاب على خلاف مع مويس. وأدت المخاوف من تفاقم الاشتباكات إلى إثارة قلق المواطنين في بورت أو برنس التي تشهد أعمال عنف منذ أسابيع فيما اشتبك أفراد العصابات مع الشرطة للسيطرة على الشوارع.

وقال بينوا جان ، أحد سكان المدينة ، "إنهم في الحقيقة ليس لديهم القدرة على التعامل مع الأمن. "لا يوجد عدد كاف من رجال الشرطة".

تصاعد التوتر بسبب أسئلة حول رواية الحكومة لمقتل مويس ، حيث قالت عائلات ما لا يقل عن اثنين من الكولومبيين إنه تم تعيينهم كحراس شخصيين.

وفي وقت سابق يوم السبت، اتهمت مارتين مويس أرملة مويس، التي أصيبت في الهجوم، أعداء غامضين بالتخطيط لاغتياله لإحباط التغيير الديمقراطي.

وأضافت "أرسلوا مرتزقة لقتل الرئيس في منزله مع أفراد عائلته بسبب الطرق والمياه والكهرباء والاستفتاء وكذلك الانتخابات نهاية العام حتى لا يكون هناك انتقال في البلاد".

كان جوفينيل مويس قد تحدث عن قوى الظلام وراء سنوات من الاضطرابات - خصوم وأوليجارشيون غاضبون مما أسماه محاولاته لتنظيف العقود الحكومية والسياسة - واقترح إجراء استفتاء لتغيير دستور هايتي.

من قتل رئيس هايتي؟

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن تفاصيل جديدة حول العقل المدبر لعملية اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، أمس الجمعة، إن مواطنين أمريكيين احتجزتهما سلطات هايتي على خلفية اغتيال جوفينيل مويس وإن مدبر العملية مدبر العملية شخص أجنبي يدعى مايك.

وأضافت "نيويورك تايمز" أن القاضي الهايتي، كليمان نوييل، استجوب المواطنين الأمريكيين، جيمس سولاج وجوزيف فينسان، اللذين تم احتجازهما مع عشرات الأشخاص الآخرين للاشتباه في تورطهم باغتيال مويس.

وقال الرجلان إنهما كانا مترجمين لدى مجموعة مسلحين كولومبيين ولم يدخلا إلى الغرفة التي قتل فيها الرئيس جوفينيل مويس.

وذكر الأمريكيان أن العقل المدبر لعملية اغتيال مويس هو مواطن أجنبي يدعى مايك وكان يتحدث باللغتين الإسبانية والإنجليزية.

وكشفت التحريات أن سولاج كان يقيم في فلوريدا الجنوبية وسبق أن عمل حارسا في سفارة كندا لدى هايتي، بينما لم يتم تحديد أي معلومات حول فينسان.

وأصيب مويس بجروح قاتلة في هجوم مسلح على منزله وقع مساء الأربعاء، وقال المكتب الصحفي لرئيس وزراء البلاد، كلود جوزيف، إن عملية القتل نفذت على يد مرتزقة أجانب. وتم في البلاد إعلان الأحكام العرفية لمدة 15 يوما.

وأعلنت السلطات لاحقا أن وحدة الكوماندوس المدججة بالسلاح، التي اغتالت مويس، تضم 26 من كولومبيا بالإضافة إلى أمريكيين اثنين من أصل هايتي.

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