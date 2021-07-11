تحرك أمريكي عاجل نحو أزمة هايتي بعد اغتيال رئيسها

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن إرسال وفد كبير إلى هايتي لحل الأزمة السياسية التي نشأت في البلاد بعد اغتيال الرئيس الهايتي، جوفينيل مويس، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وسيضم الوفد الأمريكي لهايتي، مدير مجلس الأمن القومي الأمريكي لنصف الكرة الغربي خوان جونزاليس، والقائم بأعمال نائب مساعد وزير الخارجية لنصف الكرة الغربي لورا لومان.

وخلال الزيارة، سيقابل الوفد الأمريكي، رئيس وزراء هايتي المؤقت كلود جوزيف، وآرييل هنري رئيس وزراء البلاد في عهد مويس، وجوزيف لامبرت الذي أعلنه مجلس الشيوخ الهايتي في البرلمان كرئيس مؤقت للبلاد.

رئيس هايتي الذي تم اغتياله

وتم اغتيال رئيس هايتي الأربعاء الماضي، بعد إصابته بجروح قاتلة في هجوم مسلح على منزله، حيث أطلق المسلحون النار عليه وأصابوه ب12 رصاصة.

وتعتقد السلطات في هايتي أن مسلحين أجانب هم من يقفون وراء الجريمة، وقد تم إعلان الأحكام العرفية في البلاد لمدة 15 يوما.

لكن شككت صحف فيما حدث، وقالت إنه من المرجح والمحتمل إن يكون أحد المقربين من الرئيس هو من قام بخيانته وساعد القتلة.

وأعلنت مصادر أمنية في هايتي، أنه تم القضاء على 4 مرتزقة واعتقال اثنين آخرين، وبحسب المصادر ذاتها تم إطلاق سراح ضباط الشرطة الثلاثة الذين كانوا محتجزين كرهائن.

وفي وقت سابق أعلن وزير الاتصالات في هايتي، فرانز إكسانتوس، عن اعتقال المجرمين المتشبه بهم في اغتيال الرئيس مويس.

بدوره دعا القائم بأعمال رئيس الحكومة الهايتية، كلود جوزيف، المواطنين إلى الهدوء، مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة.