معلنا دعم مظاهرات كوبا.. بايدن : هافانا يجب أن تستجيب لمطالب الشعب

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين، عن دعمه للمتظاهرين الكوبيين، قائلا إن “هافانا يجب أن تستجيب لمطالب شعبهم”.



وقال بايدن في بيان شاركه عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “نحن نقف إلى جانب الشعب الكوبي ودعوته الواضحة إلى الحرية والإغاثة من القبضة المأساوية للوباء ومن عقود القمع والمعاناة الاقتصادية التي تعرضوا لها من قبل النظام الاستبدادي الكوبي”.



وبحسب الرئيس الأمريكي ، فإن على "النظام الكوبي" أن “يستمع إلى شعبه ويخدم احتياجاته في هذه اللحظة الحيوية بدلاً من إثراء أنفسهم”.