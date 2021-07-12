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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هرباً من حر الصيف.. أطفال يسبحون داخل حوض نافورة بالمهندسين.. شاهد

هرباً من حر الصيف..
هرباً من حر الصيف.. أطفال تسبح في نافورة ميدان بالمهندسين

التقطت عدسة “صدى البلد” مجموعة من الصور الطريفة لأطفال يسبحون داخل حوض نافورة بأحد ميادين منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة.

وظهر عدد من الأطفال وهم يسبحون داخل مياه النافورة، متجاهلين المارة وحركة السيارات، بينما انصب تركيزهم فقط على الاستمتاع أكبر قدر ممكن بالمياه، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل واضح على مدار الأسبوع.

الجدير بالذكر أن الطقس ليلا معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، وعن الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس، فتظل الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويكون هناك نشاط للرياح تؤثر في حالة الطقس، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

 

وعن درجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 العظمى والصغرى 24، السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 23، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28، شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25، جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 27.

هرباً من حر الصيف.. أطفال تسبح في نافورة ميدان بالمهندسين

هرباً من حر الصيف.. أطفال يسبحون داخل حوض نافورة بالمهندسين.. شاهد
هرباً من حر الصيف.. أطفال يسبحون داخل حوض نافورة بالمهندسين.. شاهد
هرباً من حر الصيف.. أطفال يسبحون داخل حوض نافورة بالمهندسين.. شاهد
هرباً من حر الصيف.. أطفال يسبحون داخل حوض نافورة بالمهندسين.. شاهد
هرباً من حر الصيف.. أطفال يسبحون داخل حوض نافورة بالمهندسين.. شاهد
هرباً من حر الصيف.. أطفال يسبحون داخل حوض نافورة بالمهندسين.. شاهد
هرباً من حر الصيف.. أطفال يسبحون داخل حوض نافورة بالمهندسين.. شاهد
هرباً من حر الصيف.. أطفال يسبحون داخل حوض نافورة بالمهندسين.. شاهد
هرباً من حر الصيف.. أطفال يسبحون داخل حوض نافورة بالمهندسين.. شاهد
هرباً من حر الصيف.. أطفال يسبحون داخل حوض نافورة بالمهندسين.. شاهد
هرباً من حر الصيف.. أطفال يسبحون داخل حوض نافورة بالمهندسين.. شاهد
هرباً من حر الصيف.. أطفال يسبحون داخل حوض نافورة بالمهندسين.. شاهد
هرباً من حر الصيف.. أطفال يسبحون داخل حوض نافورة بالمهندسين.. شاهد
هرباً من حر الصيف.. أطفال يسبحون داخل حوض نافورة بالمهندسين.. شاهد
هرباً من حر الصيف.. أطفال يسبحون داخل حوض نافورة بالمهندسين.. شاهد
هرباً من حر الصيف.. أطفال يسبحون داخل حوض نافورة بالمهندسين.. شاهد
نافورة المهندسين صدى البلد درجات الحرارة أطفال تسبح في نافورة بالمهندسين

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