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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضمن أفضل 50 موهبة حول العالم

لاعبة سموحة لكرة السلة في معسكر NBA

چودي وائل
چودي وائل

اختيرت لاعبة سموحة چودي وائل، ضمن أفضل 50 موهبة حول العالم للانضمام في معسكر NBA Academy لكرة السلة تحت قيادة كوكبة من أفضل مدربي العالم.

 

ويقام المعسكر في إحدي دول السنغال وأستراليا.

 

وفي سياق أخر نجح مجلس إدارة نادي سموحة في التعاقد مع أحمد فودة لاعب سلة الاتحاد السكندري والأولمبي السابق لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

 

وجاء التعاقد مع اللاعب بناء على رغبة الجهاز الفني للفريق.

 

ووقع اللاعب أحمد فودة لمدة موسمين على أن ينتهي التعاقد في 2022-2023.

 

وفي سياق آخر دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع مسئولي سموحة للتعاقد مع ثنائي كرة السلة "عمر عزب ومروان سرحان "، للحصول على خدماتهم من أجل تدعيم صفوف المارد الأحمر خلال الفترة القادمة.

 

وطالب النادي الأهلي بضرورة التعاقد مع ثنائى سموحة سواء بالبيع النهائي أو الدخول في صفقة تبادلية بين اللاعبين .

 

وأرسل النادي الأهلي فاكس رسميا إلى نادي سموحة يطالب التعاقد مع اللاعب الدولي عمر عزب.

 

وعلم صدى البلد أن رد مسؤولي سموحة على ضم عمر عزب لاعب الفريق الأول لكرة السلة جاء بالترحيب على بيعه  مقابل 5 ملايين جنيه دون الدخول في أي صفقات تبادلية.

 

واجتمع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة مع لاعبي الفريق وذلك لوضع الخطوط العريضة لبدء فترة الإعداد.

 

وأوضح الجهاز الفني للاعبين خطة المرحلة القادمة مطالبهم بالقوة والجدية في التدريبات حتى يحققوا الطموحات المعقودة عليهم ويرفعوا اسم سموحة عاليا.

 

ويضم الجهاز الفني الكابتن فادي هاني مدير فنى والكابتن أحمد عبد المطلب مدربا عاما والكابتن محمد رزق مدربا والدكتور مروان النجار طبيبا والكابتن شادى باسم مخطط أحمال والكابتن أنس فهمي محلل أداء وأخصائي والكابتن محمد زكريا مديرا إداريا والكابتن محمد عبد الرازق مدلك والكابتن حماده عبد العزيز فني مهمات ومصورا والكابتن باهي فاروق رئيس الجهاز الفني والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الاداري.

سموحة كرة السلة NBA Academy سلة سموحة

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