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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية الرملية في الغربية يشكون تهالك أعمدة الإنارة

صدى البلد

سادت حالة من الفزع الشديد بين أهالي قرية الرملية التابعة الى مركز ومدينة طنطا فى محافظة الغربية ، بسبب تهالك أعمدة الإنارة، ووجود فواتح بها تهدد حياة المواطنين والأطفال بالصعق الكهربائي.

وقال المواطن شادى فؤاد محمود بلال من الأهالي، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى بين الناس التى يقدمها موقع "صدى البلد": “نستغيث نحن أهالى قرية الرملية التابعة الى مركز ومدينة طنطا فى محافظة الغربية بالمسئولين عن الكهرباء بالمحافظة من وجود أعمدة كهرباء متهالكة و مائله ، كما نعانى من ضعف في الخدمات العامة”.

وأضاف : "والمشكلة الأكبر التي تتسبب في خوف وازعاج العديد من الأهالي، ترك أعمدة الكهرباء بالقرية بدون صيانة حتى أصبحت متهالكة وبها فتحات تهديد حياة الماره و الأطفال ، خاصة في فترة سقوط الأمطار، فنخشى على أولادنا من الصعق بالكهرباء،  ونخاف على أبنائنا من ملامسة تلك الأعمدة ، بجانب تخوفنا من أن تقع هذه الأعمدة وتحدث كارثة وتزهق الأرواح، أغيثونا قبل أن تقع الفاجعة".

وأكد أنهم تقدموا بشكاوى عديدة للمسئولين في شبكة الكهرباء والوحدة المحلية لصيانة الأعمدة، خاصة أنها محاطة بمنازل الأهالي، ومع سقوط الأمطار تتسبب في حدوث صعق كهربائي عند ملامستها، دون استجابة من أحد.

وناشد المسئولين في محافظة الغربية والكهرباء، سرعة إحلال وتجديد الأعمدة الكهربائية المتهالكة وحل هذه المشكلة للحفاظ على أرواح أبنائنا وأهالى المنطقة.
للتواصل مع القارئ من خلال رقم
0 100 470 7098

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
 

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