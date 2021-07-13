الكشف عن سبب حريق مستشفى عزل مصابي كورونا بذي قار العراقية

كشفت دائرة صحة محافظة ذي قار العراقية، اليوم الثلاثاء، عن سبب الحريق الذي نشب في مستشفى متخصص في عزل مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقالت صحة ذي قار العراقية إن "حريق مستشفى الإمام الحسين ناجم عن عدم التعامل الصحيح مع قناني الأوكسجين".

فيما أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، فتح تحقيقا حكوميا طارئا، وذلك للوقوف على أسباب حادث حريق مستشفى الأمام الحسين.

وكانت صحة محافظة ذي قار العراقية أعلنت ارتفاع أعداد ضحايا حريق مستشفى الامام الحسين في الناصرية العراقية إلى 52 قتيلا.

وأعلنت صحة ذي قار العراقية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا حريق مستشفى الامام الحسين، بالناصرية إلى 52 قتيلا.

وقرر المحافظ بحسب البيان: "إعلان الحداد العام على ارواح الشهداء الابرار، وتعطيل الدوام الرسمي لثلاثة ايام بدءً من يوم غد الثلاثاء الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢١، وتشكيل لجنة عليا للتحقيق في ملابسات هذا الحادث المأساوي".

وأضاف البيان "تتحمل وزارة الصحة ودائرة صحة ذي قار مسؤولية التأخير في استكمال افتتاح مستشفى الناصرية المركزي (التركي) ومباشرة الكوادر الصحية".

كما قرر المحافظ "نقل جميع العاملين مستشفى الامام الحسين التعليمي الى مستشفى الناصرية المركزي والمباشرة به فورا وتحويل مستشفى الامام الحسين التعليمي الى مركز لعزل مصابي كورونا فورا واغلاق جميع المراكز الكرفانية المخصصة لعزل مصابي كورونا والاستعانة بمراكز ومشافي مجهزة لهذا الغرض".