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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع أعداد ضحايا حريق مستشفى العراق.. ورئيس الوزراء يعلن قرارا

رئيس وزراء العراق
رئيس وزراء العراق

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، فتح تحقيقا حكوميا طارئا، وذلك للوقوف على أسباب حادث حريق مستشفى الأمام الحسين.

وكانت صحة محافظة ذي قار العراقية أعلنت ارتفاع أعداد ضحايا حريق مستشفى الامام الحسين في الناصرية العراقية إلى 52 قتيلا.

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ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي في العراق إلى 36 قتيلا

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إعلان الحداد في العراق على ضحايا حريق مستشفى الإمام الحسين


وأعلنت صحة ذي قار العراقية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا حريق مستشفى الامام الحسين، بالناصرية إلى 52 قتيلا.

وقرر المحافظ بحسب البيان: "إعلان الحداد العام على ارواح الشهداء الابرار، وتعطيل الدوام الرسمي لثلاثة ايام بدءً من يوم غد الثلاثاء الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢١، وتشكيل لجنة عليا للتحقيق في ملابسات هذا الحادث المأساوي".

وأضاف البيان "تتحمل وزارة الصحة ودائرة صحة ذي قار مسؤولية التأخير في استكمال افتتاح مستشفى الناصرية المركزي (التركي) ومباشرة الكوادر الصحية".

كما قرر المحافظ "نقل جميع العاملين مستشفى الامام الحسين التعليمي الى مستشفى الناصرية المركزي والمباشرة به فورا وتحويل مستشفى الامام الحسين التعليمي الى مركز لعزل مصابي كورونا فورا واغلاق جميع المراكز الكرفانية المخصصة لعزل مصابي كورونا والاستعانة بمراكز ومشافي مجهزة لهذا الغرض".

مصطفي الكاظمي محافظة ذي قار رئيس الوزراء العراقي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مستشفى الإمام الحسين

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