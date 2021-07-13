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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان الحداد في العراق على ضحايا حريق مستشفى الإمام الحسين

حريق العراق
حريق العراق

أعلنت محافظة ذي قار العراقية، اليوم الثلاثاء، الحداد وتعطيل الدوام ثلاثة أيام، حدادا على ضحايا حريق مستشفى عزل مصابي كورونا في المحافظة.

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وقالت المحافظة في بيان، إن "محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، اصدر جملة من القرارات العاجلة بخصوص ما جرى مساء الاثنين من حادث مفجع تسبب باستشهاد واصابة عدد من ابناء المحافظة".

وقرر المحافظ بحسب البيان: "إعلان الحداد العام على ارواح الشهداء الابرار، وتعطيل الدوام الرسمي لثلاثة ايام بدءً من يوم غد الثلاثاء الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢١، وتشكيل لجنة عليا للتحقيق في ملابسات هذا الحادث المأساوي".

وأضاف البيان "تتحمل وزارة الصحة ودائرة صحة ذي قار مسؤولية التأخير في استكمال افتتاح مستشفى الناصرية المركزي (التركي) ومباشرة الكوادر الصحية".

كما قرر المحافظ "نقل جميع العاملين مستشفى الامام الحسين التعليمي الى مستشفى الناصرية المركزي والمباشرة به فورا وتحويل مستشفى الامام الحسين التعليمي الى مركز لعزل مصابي كورونا فورا واغلاق جميع المراكز الكرفانية المخصصة لعزل مصابي كورونا والاستعانة بمراكز ومشافي مجهزة لهذا الغرض".

 

محافظة ذي قار الناصرية مصابي كورونا مستشفى الإمام الحسين حريق في مستشفى ذي قار

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