الزراعة: البرنامج الوطني لإنتاج البذور يدعم خطة الدولة لإرساء التقدم التكنولوجي

البرنامج الوطني لانتاج البذور

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة ، أن البرنامج الوطني لانتاج البذور طموح ويدعم خطة الدولة لإرساء كافة دعائم التقدم التكنولوجي في قطاع الانتاج الزراعي المحلي لتوفير أفضل المنتجات للمواطنين وفقا لأرقي المعايير والمواصفات الصحية والغذائية.



وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة ، في تصريحات خاصة على قناة (TEN) الفضائية، اليوم الثلاثاء : " نعمل حاليا على انتاج تقاوي الخضروات والفاكهة محليا، وننتقي أفضل وأقوى الأصناف القادرة على زيادة الانتاجية".

الصوب الزراعية



وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة ، أن " مصر لديها اكتفاء ذاتي لبعض المحاصيل الحقلية كالقمح والذرة، ونجتهد حاليا لانتاج بعض الأصناف محليا بدلا من استيرادها من الخارج".



وعن موعد دخول البرنامج الوطني لانتاج البذور حيز التنفيذ ، قال القرش"بدأنا العمل به منذ عام 2019، ولكننا ركزنا للعمل في البرنامج بصورة أكثر العام الماضي ، ورأينا نتائجه الملموسة على أرض الواقع بمساعدة مجموعة الصوب الزراعية التي تم انشاؤها مؤخرا من ضمن مشروع الـــ 100 ألف فدان للصوب الزراعية ".