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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم العلمي لقسم الصدر بطب عين شمس يشهد بدء العمل بتحديثات علاج كورونا

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

ينظم قسم الصدر بكلية الطب جامعة عين شمس يوم الخميس القادم ، الموافق ١٥ يوليو ، اليوم العلمى للقسم والذي سيشهد الإعلان عن بدء العمل بالتحديثات الأخيرة لبروتوكول مستشفيات جامعة عين شمس لعلاج فيروس كورونا المستجد .

 وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية  ، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدكتور علي الأنور الرئيس التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس.

أوضح الدكتور ياسر مصطفى رئيس قسم الصدر بمستشفيات جامعة عين شمس ، أن فعاليات اليوم الذي يعقد بمركز التدريب والتطوير بالجامعة ، تشمل تقديم بعض الحالات الإكلينيكية التفاعلية و التي مثلت تحديات علاجية تم التعامل معها بمستشفيات جامعة عين شمس وسيتم نقاش تلك الحالات مع كوكبة من أساتذة الصدر والرعاية المركزيه بجامعه عين شمس.

 

كما يتضمن اليوم العلمى لقسم الصدر بطب عين شمس التطرق لآخر المستجدات العلمية فيما يتعلق بالالتهابات الفطرية المصاحبة لفيروس كورونا وعرض الأدلة العلمية الداعمة لإستخدام الأدوية المختلفة في العلاج.

يشارك في اللقاء العلمى نخبة من أطباء الصدر و الباطنة و الرعاية المركزة وطب المسنين  ، وسيتم بث فعاليات اليوم عبر  تقنية الزوم لأطباء الصدر و التخصصات الأخرى من القاهرة و مختلف المحافظات.

 

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جامعة عين شمس تنظم المؤتمر الدولي العاشر لأورام الجهاز الهضمي

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مجلة كلية الهندسة بجامعة عين شمس تحصل على أعلى تصنيف Q1

 

تنظم جامعة عين شمس بالتعاون مع الجمعية الدولية للأورام المؤتمر الدولى العاشر لأورام الجهاز الهضمى والكبد والمسالك البولية في الفترة ١٥،١٦ يوليو .

 

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور  خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، والدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

 

أوضح الدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام ورئيس مركز الأبحاث بكلية طب عين شمس ورئيس الجمعية الدولية للأورام ،  أن المؤتمر هذا العام يناقش أكثر من ٢٠٠ ورقة علمية في ١٠ محاور مختلفة من بينها علاج وجراحة الأورام وجراحات أورام المسالك البولية والأشعة، والعلاج الإشعاعى، والبحث العلمي، والذكاء الاصطناعى والمعلوماتية الحيوية والتحاليل والفحوصات الجينية.

جامعة عين شمس كليه الطب جامعة عين شمس قسم الصدر بكلية الطب جامعة عين شمس فيروس كورونا اليوم العلمى

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